Undian Liga Champions Pertemukan Bayern Munchen dengan Arsenal, Thomas Muller Kirim Pesan buat Kai Havertz

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian perempat final Liga Champions mempertemukan Bayern Munchen dan Arsenal. Striker Bayern Thomas Muller langsung berasksi dengan memberi pesan pada rekan senegaranya di kubu lawam, Kai Havertz, dengan frase “saya menunggumu”.

Pertemuan di babak perempat final ini akan menjadi pertemuan ketujuh dan ke delapan kedua tim dalam 10 tahun terakhir.

Dari enam pertemuan sebelumnya, The Bavarian mendominasinya dengan empat kemenangan dengan kemenangan terakhir sekaligus pertemuan terakhir yang paling diingat saat menang dengan agregat 10-2 di Liga Champions musim 2016/2017.

Muller sendiri mencetak empat gol dari total 18 gol yang dicetak The Bavarian dari enam pertemuan terakhirnya melawan Meriam London.

“Dan inilah Arsenal, Kai Havertz, temanku, aku menunggumu,” kata striker 34 tahun itu seperti dilansir dari Instagram resminya, Sabtu.

Pemain Arsenal, Kai Havertz. Twitter/@Arsenal

“Ini hasil undian yang bagus, dua tim yang sangat bagus, dua stadion yang sangat bagus, dua kota yang sangat bagus,” kata dia.

“Ini akan sulit, tapi saya selalu positif. Sampai jumpa Gunners.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nantinya, Arsenal akan memainkan laga kandang terlebih dahulu di Stadion Emirates pada 10 April WIB dan seminggu kemudian giliran Bayern yang bertindak sebagai tuan rumah di Allianz Arena pada 18 April WIB.

Pemenang laga itu akan melaju ke semifinal untuk melawan pemenang laga antara sang juara dua musim terakhir, Real Madrid dan Manchester City.

Hasil Undian Perempat Final Liga Champions 2023-2024:

Arsenal vs Bayern Munchen

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

Paris Saint-Germain vs Barcelona.

Hasil Undian Semifinal

Semifinal 1: (Pemenang Atletico Madrid vs Borussia Dortmund) vs (Pemenang Atletico Madrid vs Borussia Dortmund).

Semifinal 2: (Pemenang Arsenal vs Bayern Munchen) vs (Pemenang Real Madrid vs Manchester City).

Undian Final Liga Champions:

(Pemenang Semifinal 1) vs (Pemenang Semifinal 2).

Pilihan Editor: Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-29: Persib Bandung Kalahkan Persikabo 3-1, Barito Putera vs PSM Makassar 3-1