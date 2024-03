Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-29: Persija Jakarta vs Persik Kediri 2-0, Bhayangkara FC vs Dewa United 2-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu malam, 16 Maret 2024, menampilkan dua pertandingan pekan ke-29. Persija Jakarta dan Dewa United sema-sama memetik kemenangan.

Persija Jakarta meraih kemenangan saat menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu, 16 Maret 2024. Tim Macan Kemayoran berhasil menang dengan skor 2-0.

Persija harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55 setelah Firza Andika terkena kartu merah. Namun, tim asuhan Thomas Doll tetap bisa mencetak dua gol lewat brace striker asing, Marko Simic pada menit ke-20 dan 90+2.

Kemenangan ini membuat Persija naik ke posisi sembilan dengan nilai 38 dari 29 laga. Adapun membuat Persik tetap berada di posisi keenam dengan 43 poin.

Pada pertandingan lain, Dewa United juga sukses membawa pulang tiga poin dari kandang Bhayangkara FC. Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menaklukkan Bhayangkara FC dengan skor 3-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion STIK, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Maret 2024.

Dewa United yang menjadi tim tamu tampil meyakinkan dengan mencetak tiga gol di babak pertama. Tiga gol Dewa United dicetak Ricky Kambuaya pada menit ke-21, Alex Martins pada menit ke-24, dan Jose Porteria pada menit ke-32.

Sementara itu, Bhayangkara FC berusaha untuk bangkit di babak kedua dan mereka hanya mampu mencetak dua gol ke gawang Dewa United FC. Gol Bhayangakra FC masing-masing diciptakan Junior Brandao pada menit ke-58 dan Radja Nainggolan pada menit ke-61.

Rekap Hasil Liga 1

(Pekan ke-29)

Rabu, 13 Maret 2024

Persebaya vs Madura United 0-0

Persita vs vs Arema FC 4-3

Kamis, 14 Maret 2024

PSS Sleman vs Borneo FC 0-1.

Jumat, 15 Maret 2024

Barito Putera vs PSM Makassar 3-1

Persikabo 1973 vs Persib Bandung 1-3.

Sabtu, 16 Maret 2024

FC Bhayangkara vs Dewa United 2-3

Persija Jakarta vs Persik Kediri 2-0

MInggu, 17 Maret 2024

20:30 RANS Nusantara vs Bali United (Indosiar, Vidio)

20:30 PSIS Semarang vs Persis Solo (Vidio).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Poin 1 Borneo FC 29 69 2 Persib Bandung 29 54 3 Bali United 28 48 4 Madura United 29 46 5 PSIS Semarang 28 46 6 Persik Kediri 29 43 7 Dewa United 29 41 8 Barito Putera 29 40 9 Persija Jakarta 29 38 10 Persis Solo 28 38 11 PSM Makassar 29 37 12 Persebaya Surabaya 29 36 13 RANS Nusantara FC 29 33 14 Persita Tangerang 29 31 15 PSS Sleman 29 31 16 Arema FC 29 31 17 Bhayangkara FC 29 19 18 Persikabo 1973 29 17