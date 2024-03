Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-29: Real Madrid Menang, Girona Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid kian mapan di puncak klasemen Liga Spanyol setelah menjalani pertandingan pekan ke-29, Sabtu, 17 Maret 2024. Mereka menang, sedangkan Girona yang jadi rival utamanya kalah.

Real Madrid mengalahkan Osasuna 4-2 di Estadio El Sadar. Vinicius Junior menyumbang dua gol dalam pertandingan ini, dengan dua gol lainnya diciptakan oleh Daniel Carvajal dan Brahim Diaz.

Osasuna hanya bisa membalas dua gol, lewat Ante Budimir dan Iker Munoz.

Berkat kemenangan ini, Real Madrid nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 72 poin dari 28 pertandingan, terpaut 10 poin dari Girona di peringkat dua. Sementara Osasuna di urutan ke-10 dengan 36 poin.

Dalam laga yang berlangsung lebih belakangan, Girona kalah 0-1 dari Getafe 0-1 dalam laga di Stadion Coliseum, Madrid. Mereka takluk akibat gol semata wayang Yellu Santiago.

Kini Girona berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 62 poin dari 29 pertandingan. Sedangkan Getafe naik ke posisi sembilan setelah mengumpulkan 38 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-29, Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 16 Maret 2024

Real Sociedad vs Cadiz 2-0

Mallorca vs Granada 1-0

Osasuna vs Real Madrid 2-4

Getafe vs Girona 1-0

Athletic Bilbao vs Alaves 2-0.

Minggu, 17 Maret 2024

20:00 Sevilla vs Celta Vigo

22:15 Las Palmas vs Almeria

22:15 Villarreal vs Valencia.

Senin, 18 Maret 2024

00:30 Rayo Vallecano vs Betis

03:00 Atletico Madrid vs Barcelona.

Klasemen Liga Spanyol