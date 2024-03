Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-29: PSIS Semarang vs Persis Solo 0-2, Rans Nusantara vs Bali United 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Minggu, 17 Maret 2024, menampilkan dua pertandingan pekan ke-29. Persis Solo mengalahkan PSIS Semarang, sedangkan Rans Nusantara FC ditahan Bali United.

Persis Solo menang 2-0 saat melawan PSIS Semarang di Stadion Batakan. Mereka unggul berkat gol yang diborong Moussa Sidibe (menit 5 dan 22).

Persis Solo meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka naik ke posisi kedelapan klasemen dengan nilai 41.

PSIS Semarang menderita kekalahan kedua secara beruntun. Mereka tetap di posisi kelima klasemen dengan nilai 46.

Dalam pertandingan lain, Rans Nusantara FC bermain 1-1 saat menjamu Bali United. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Mitsuru Maruoka (65), lalu kebobolan oleh gol Jefferson De Assis (61).

Rans Nusantara gagal menang untuk ke-13 kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 34, tertinggal 12 angka dari PSIS di posisi kelima.

Kedua laga di atas memungkasi jadwal Liga 1 pekan ke-29. Saat ini, Borneo FC masih memuncaki klasemen, dengan nilai 69. Tim yang sudah lolos ke Championships Series ini unggul 15 angka dari Persib di posisi kedua.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-29

Rabu, 13 Maret 2024

Persebaya vs Madura United 0-0

Persita vs vs Arema FC 4-3

Kamis, 14 Maret 2024

PSS Sleman vs Borneo FC 0-1.

Jumat, 15 Maret 2024

Barito Putera vs PSM Makassar 3-1

Persikabo 1973 vs Persib Bandung 1-3.

Sabtu, 16 Maret 2024

FC Bhayangkara vs Dewa United 2-3

Persija Jakarta vs Persik Kediri 2-0.

Minggu, 17 Maret 2024

Rans Nusantara vs Bali United 1-1

PSIS Semarang vs Persis Solo 0-2.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 29 69 2 Persib Bandung 29 54 3 Bali United 29 49 4 Madura United 29 46 5 PSIS 29 46 6 Persik Kediri 29 43 7 Dewa United 29 41 8 Persis Solo 29 41 9 Barito Putera 29 40 10 Persija 29 38 11 PSM Makassar 29 37 12 Persebaya 29 36 13 RANS Cilegon 29 34 14 PSS Sleman 29 31 15 Arema FC 29 31 16 Persita 29 31 17 Bhayangkara FC 29 19 18 Persikabo 29 17

