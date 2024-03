Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam 1-0 dan Jadwal Selanjutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia naik ke peringkat dua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Kedua. Posisi itu berhasil direbut setelah Skuad Garuda mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis malam, 21 Maret 2024.

Gol kemenangan tim Garuda dicetak oleh pemain pengganti Egy Maulana Vikry pada menit menit ke-52. Ia menyontek bola hasil lemparan Pratama Arhan.

Gol tersebut sekaligus menjadi yang kedelapan bagi Egy bersama Timnas Indonesia. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan sampai wasit meniup peluit panjang.

Tiga poin perdana ini membawa Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan empat poin, selisih lima poin dari Irak di posisi puncak. Irak mengalahkan Filipina 1-0 dalam laga pekan ketiganya.

Pada laga selanjutnya, Indonesia kembali akan menghadapi Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024.

Tatap Hanoi dengan Yakin

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir meminta seluruh penggawa timnas untuk tetap rendah hati, karena perjuangan untuk semakin dekat lolos putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang dengan menyisakan tiga laga di putaran kedua.

"Semoga pemain tetap konsisten, tidak lengah saat nanti bertanding ke Vietnam. Tetap rendah hati, dan selalu fokus. Perjuangan masih panjang. Tak banyak waktu karena 26 Maret giliran kita yang akan tandang ke Vietnam," kata Erick.

"Jaga kondisi, disiplin, latihan yang keras. Ikuti semua instruksi dari pelatih. Buktikan kita bisa tampil baik juga di Vietnam nanti. Tentu kita ingin terus menjaga peluang bisa lolos ke fase berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026," ujarnya pula.

Timnas Indonesia memiliki rekor buruk saat bertandang ke Hanoi, tapi Shin bertekad mengakhirinya dengan kemenangan. Pelatih Shin Tae-yong siap membalikkan keadaan itu.

“Tim Indonesia memang tidak pernah menang di Hanoi, kalau begitu kali ini saya akan membuktikan tim Indonesia akan menang di pertandingan leg kedua,” kata pelatih asal Korea Selatan ini.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0.

Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

No Tim Main Gol Poin 1. Irak 3 +6 9 2. Indonesia 3 +3 4 3. Vietnam 3 0 3 4. Filipina 3 -3 1

.

Jadwal Selanjutnya

Selasa, 26 Maret 2024

19.00 Vietnam vs Indonesia

18.00 Filipina vs Irak.

6 Juni

Indonesia vs Irak

Vietnam vs Filipina.

11 Juni

Irak vs Vietnam

Indonesia vs Filipina.

