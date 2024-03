Marselino Ferdinan Kenang Mimpi Buruk di Hanoi Jelang Laga Kedua Timnas Indonesia vs Vietnam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marselino Ferdinan mengenang mimpi buruk bersama Timnas Indonesia saat bermain di Hanoi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024. Ia mengaku bahwa bermain melawan pasukan The Golden Star Warriors di hadapan pendukungnya sendiri bukan perkara mudah.

"Semua tahu bahwa pada AFF 2022, saya main di Hanoi. Memang kita kebobolan gol cepat pada saat itu, pada dua menit awal, tetapi kita mungkin kurang fokus saat itu," ujar dia seusai laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dikutip dari lama kitagaruda.id, pada Sabtu, 23 Maret.

Timnas Indonesia, saat itu, bertemu dengan Vietnam di semifinal. Pada leg perdana di Tanah Air, pertandingan berakhir imbang 0-0. Kemudian pada leg kedua, Skuad Garuda dibungkam 0-2. Nguyen Tien Linh menjadi momok bagi anak asuh Shin Tae-yong setelah sukses dua kali mencatatkan namanya di papan skor.

Pasukan Merah Putih memang memiliki catatan buruk apabila bermain di Hanoi. Dari lima duel terakhir di Stadion Internasional My Dinh, Indonesia menorehkan hasil tiga kali kalah dan dua hasil imbang. Terakhir kali Tim Garuda meraih poin penuh pada ajang Piala Tiger 2004. Kala itu, Indonesia yang masih diperkuat Boaz Solossa, Firman utina, dan Ponaryo Astaman menang telak 3-0.

Marselino tidak mau memori buruknya kembali terulang pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Gelandang serang asal klub KMSK Deinze itu menegaskan para pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menatap pertarungan tersebut.

"Kami sudah antisipasi semua, berbicara sama pemain, dan kami sadar bahwa bermain di Hanoi tidak akan semudah itu. Maka, kita ingin mempersiapkan mental dan tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya," ucap mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut.

Timnas Indonesia sebelumnya meraih poin penuh atas Vietnam dalam duel pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret dengan skor tipis 1-0. Egy Maulana Vikri menjadi pencetak gol kemenangan Skuad Garuda usai menerima bola liar di kotak penalti hasil lemparan jauh Pratama Arhan.

Laga kedua Timnas Indonesia vs Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion Internasional My Dinh, Hanoi, Selasa, 26 Maret mulai pukul 19.00 WIB. Pasukan Merah Putih saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan empat poin, sedangkan The Golden Star Warriors berada satu tingkat di bawahnya dengan tiga poin.

