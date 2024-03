4 Pemain Baru yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Hanoi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil empat pemain baru untuk laga kedua timnas Indonesia vs Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 26 Maret 2024. Hal ini dilakukan untuk menambal pasukan Skuad Garuda yang ditinggal beberapa pemain karena berbagai hal.

Sebelumnya, enam pemain timnas Indonesia dipastikan absen pada laga kontra Vietnam di Hanoi. Mereka adalah Marc Klok, Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan Dimas Drajad.

Shin Tae-yong merespons situasi tersebut dengan memanggil empat nama baru ke timnas Indonesia, yaitu Ernando Ari, Rachmat Irianto, Muhammad Ferarri, dan Syahrul Trisna. Tiga nama pertama telah bergabung dan mengikuti latihan terakhir pada Senin, 25 Maret. Sedangkan, Syahrul Trisna baru akan tiba hari ini Selasa, 26 Maret.

Meski beberapa pilar utamanya tak bisa bermain, pelatih yang akrab disapa STY itu mengungkapkan persiapan berjalan lancar. Ia pun yakin timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan sekaligus memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di Hanoi.

"Kami sudah melakukan persiapan supaya bisa menampilkan performa bagus di pertandingan besok. Mungkin akan lebih berat karena kami bermain di kandang Vietnam. Tapi, menurut saya, kami punya peluang untuk menang," ujar dia dalam sesi jumpa pers menjelang laga, Senin, 25 Maret.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Statistik selalu bisa berubah. Kami percaya kali ini kami akan bisa memutus rekor (buruk) yang dulu untuk menciptakan tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia," kata pelatih berusia 54 tahun itu menambahkan.

Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Maret. Egy Maulana Vikri menjadi pencetak gol tunggal Skuad Garuda usai menerima bola liar hasil lemparan jauh Pratama Arhan.

Duel kedua timnas Indonesia vs Vietnam sendiri akan digelar di Stadion Internasional My Dinh, Hanoi pada hari ini Selasa, 26 Maret mulai pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan empat poin, sementara The Golden Star Warriors berada satu tingkat di bawahnya dengan tiga poin.

Pilihan Editor: 5 Fakta Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, 6 Pemain Dipastikan Absen hingga Rekor Buruk Main di Hanoi