Begini Syarat agar Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia menjaga peluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka membutuhkan satu kemenangan dalam dua laga tersisa untuk melaju.

Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 dalam pertandingan keempat putaran kedua di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024. Ini kemenangan kedua dari tim sama setelah yang diraih di Jakarta (1-0) beberapa hari sebelumnya.

Baca Juga: Ini Jatah Tiket ke Putaran Final Piala Dunia 2026 dari Tiap Konfederasi dan Posisi Terkini Timnas Indonesia

Gol-gol timnas Indonesia dicetak oleh Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Ketiga gol ini membuat Indonesia bertahan di posisi kedua klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim asuhan Shin Tae-yong ini mengemas nilai 7 dari 4 laga. Dengan dua pertandingan tersisa, Indonesia tertinggal 5 poin dari Irak yang ada di puncak klasemen dan sudah lolos ke putaran ketiga. Tim Garuda juga sudah unggul 4 angka dari Vietnam di posisi ketiga.

Nantinya, dua tim teratas tiap grup lolos ke putaran ketiga dan akan mulai berebut tiket ke putaran final. Indonesia, yang masih akan menghadapi Irak dan Filipina pada Juni, membutuhkan satu kemenangan untuk lolos.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0

Vietnam vs Indonesia 0-3

Filipina vs Irak 0-5.

Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

No Tim Main Gol Poin 1. Irak 4 +11 12 2. Indonesia 4 0 7 3. Vietnam 4 -3 3 4. Filipina 4 -8 1

.



Jadwal Selanjutnya

6 Juni

Indonesia vs Irak

Vietnam vs Filipina.

11 Juni

Irak vs Vietnam

Indonesia vs Filipina.

Syarat agar Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Putaran Ketiga

Dari tiap grup, hanya juara dan runner-up yang berhak lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2024 untuk mulai berebut tiket putaran final.

Di Grup F, Irak sudah lolos. Mereka mengemas nilai 12 dari 4 laga. Dengan dua laga tersisa, mereka sudah unggul 9 angka dari Vietnam di posisi ketiga. Mereka juga hanya butuh nilai satu nilai seri dalam dua laga terakhirnya untuk menjadi juara, karena sudah unggul 5 angka dari Indonesia.

Tiket kedua dari grup ini diperebutkan Indonesia (7 poin) dan Vietnam (3). Filipina (1) sudah susah untuk bersaing dan butuh keajaiban untuk lolos.

Lalu, bagaimana syarat agar Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga?

Ada empat alternatif skenario atau syarat yang bisa meloloskan Tim Garuda.

1. Indonesia memenangi salah satu dari dua laga tersisa, melawan Irak dan Filipina.

2 Indonesia meraih hasil seri pada kedua laga tersisa.

3 Indonesia juga bisa lolos bila kalah dalam kedua laga sisanya asalkan Vietnam kalah dalam salah satu dari dua laga terakhirnya (melawan Filipina dan Irak).

4 Indonesia juga bisa lolos bila kalah dalam dua laga sisa bila Vietnam hanya meraih hasil seri dalam dua laga terakhirnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan