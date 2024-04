Komentari Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi 1-3, Shin Tae-yong Tekankan Uji Coba Ini untuk Cek Kondisi Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih timnas U-23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tidak puas dengan hasil laga uji coba melawan Arab Saudi yang digelar tertutup di The Sevens Stadiun Dubai, Uni Emirat Arab, Jumt malam waktu setempat, 5 April 2024. Dalam pertandingan itu, skuad asuhannya kalah 1-3, hanya satu gol yang bisa dibuat lewat Komang Teguh pada menit ke-32.

Shin Tae-yong hampir mencoba seluruh pemain pada laga ini. Untuk starting eleven, pelatih asal Korea Selayan itu memainkan kiper Adi Satryo, Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Komang Teguh, Rafael Struick, Ivar Jenner, Dony Pamungkas, Witan Sulaeman, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, dan Arkhan Fikri.

Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan mengikuti Piala Asia U-23 AFC 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.

"Pastinya tidak puas ya. Tapi, dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain, dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek," kata pelatih yang akrab disapa STY ini dikutip dari keterangan rilis yang dibagikan tim media PSSI, Sabtu, 7 April 2024.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memimpin latihan perdana Timnas Indonesia setibanya di Hanoi, Vietnam pada Sabtu malam, 23 Maret 2024. PSSI

Dia menekankan bahwa laga ini digelar untuk mengecek kondisi pemain. Pelatih timnas Indonesia itu mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan itu yang akan dicari solusinya.

"Kan memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain," ujarnya. "Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang."

Setelah pertandingan ini, Rizky Ridho dan rekan-rekannya akan menjalani satu lagi laga uji coba melawan Uni Emirat Arab secara tertutup pada Senin, 8 April nanti, sebelum mengakhiri pemusatan latihan di Dubai dua hari kemudian. Itu akan jadi pertandingan pemanasan terakhir menjelang Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Pada Piala Asia U-23 2024, laga perdana Indonesia akan melawan Qatar pada 15 April, Ialu menantang Australia, 18 April, dan terakhir bertemu Yordania, 21 April.

Timnas u-23 Indonesia kalah 1-3 melawan Arab Saudi dalam laga uji coba yang berlangsung tertutup di The Sevens Stadiun Dubai, Uni Emirat Arab, Jumt malam waktu setempat, 5 April 2024. | Tim Media PSSI.

PSSI menargetkan Garuda Muda lolos dari fase grup atau ke babak delapan besar. Namun, jika sampai babak semifinal akan membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan minimal harus menjadi peringkat tiga untuk meraih tiket otomatis bersama juara dan runner-up turnamen.

Sementara itu, tim yang kalah di laga perebutan tempat ketiga masih punya kesempatan berlaga di Paris. Caranya dengan memenangkan laga play-off menghadapi wakil Afrika.

Jadwal Timnas U-23 Indonesia

Uji Coba

Jumat, 4 April 2024: Indonesia vs Arab Saudi 1-3

Selasa, 8 April 2024: Indonesia vs Uni Emirat Arab

Piala Asia U-23 2024

15 April 2024: 22.30, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30, Yordania vs Indonesia.

