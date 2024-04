Jadwal Uji Coba Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba kedua menghadapi Uni Emirat Arab di Dubai secara tertutup pada Senin, 8 April 2024, sebelum bertanding di Piala Asia U-23 2024 di Qatar mulai 15 April mendatang.

Sebelumya tim asuhan Shin Tae-yong kalah 1-3 dari Arab Saudi dalam pertandingan uji coba pertama pada Jumat lalu. Bermain tertutup di The Sevens Stadiun Dubai, Jumat malam waktu setempat, 5 April 2024, Skuad Garuda hanya bisa mencetak satu gol lewat Komang Teguh.

Dua uji coba tersebut diadakan saat Rizky Ridho dan kawan-kawannya menjalani pemusatan latihan di Dubai sejak 2 April lalu hingga 10 April mendatang. Hal itu untuk persiapan Piala Asia U-23, di mana Indonesia berada di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania.

Ketika uji coba pertama, pelatih yang akrab disapa STY ini mengaku tidak puas. Namun, dia senang karena bisa mengecek kondisi para pemain, dengan memainkan hampir semua penggawa Skuad Garuda di laga tersebut.

"Pastinya tidak puas ya. Tapi, dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain, dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek," kata pelatih yang akrab disapa STY ini dikutip dari keterangan rilis yang dibagikan tim media PSSI, Sabtu, 6 April 2024.

Dia menemukan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari Skuad Garuda, salah satunya di lini belakang. "Kan memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain," ujarnya.

"Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang," ujarnya menambahkan.

Untuk skuad, terjadi perubahan dalam timnas U-23 Indonesia untuk Piala Asia U-23 2024. Tiga pemain batal bergabung dan satu pemain baru dipanggil.

Alfeandra Dewangga, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On batal bergabung. Mereka menyusul Elkan Baggott dan Beckham Putra yang sempat dipanggil tapi akhirnya tak disertakan dalam nama 28 pemain.

Dewangga yang merupakan pemain dari PSIS Semarang gagal berangkat ke Dubai karena harus menjalani operasi kecil akibat ada benjolan di dekat ketiaknya. Hubner batal bergabung karena tak dilepas Cerezo Osaka. Nathan Tjoe-A-On tak mendapat izin dari Heerenveen.

Shin Tae-yong kemudian memanggil Kakang Rudianto asal klub Persib Bandung guna menambah amunisi skuad Garuda Muda. Dia menyusul rekan-rekannya yang lain pada Sabtu lalu.

Laga melawan Uni Emirat Arab yang digelar tiga hari berselang setelah uji coba sebelumnya, akan menjadi momen bagi Shin Tae-yong mengetahui apakah kekurangan di tim asuhannya sudah bisa dibereskan sebelum terbang ke Qatar untuk Piala Asia U-23 2024.

Jadwal Timnas U-23 Indonesia

Uji Coba

Jumat, 4 April 2024: Indonesia vs Arab Saudi 1-3

Selasa, 8 April 2024: Indonesia vs Uni Emirat Arab

Piala Asia U-23 2024

15 April 2024: 22.30, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30, Yordania vs Indonesia.

