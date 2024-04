Hasil Uji Coba Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab 1-0, Shin Tae-yong Beri Catatan Kurang Fokus Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia mencatat kemenangan 1-0 saat laga uji coba melawan Uni Emirat Arab di Stadion Shahab Al Ahli, Dubai, Senin waktu setempat, 8 April 2024. Kemenangan diraih berkat gol tunggal yang dibuat Witan Sulaeman.

Ini menjadi catatan apik Skuad Garuda setelah laga uji pertama melawan Arab Saudi pada Jumat pekan lalu yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Di pertandingan sebelumnya, Komang Teguh yang menjadi pencetak gol Tim Merah Putih.

Pelatih Shin Tae-yong senang dengan penampilan anak asuhnya. Secara keseluruhan, performa Witan dan rekan-rekannya sangat baik, meski ada catatan dalam hal fokus mencetak gol.

"Para pemain inti yang dimainkan hari ini, performanya sangat baik. Tapi kurangnya mungkin kurang fokus mencetak gol," kata pelatih yang akrab disapa STY, dikutip dari keterangan yang dibagikan tim media PSSI, Selasa pagi WIB, 9 April 2024.

"Kalau fokus cetak gol, mungkin akan cetak tiga atau empat gol lebih, itu yang kurang. Tapi keseluruhan sangat baik," ujarnya menambahkan.

Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab berakhir 1-0 dalam laga uji coba di Dubai, Senin waktu setempat, 8 April 2024. Kredit: Tim Media PSSI

Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengapresiasi usaha yang dilakukan para pemain. Dia pun meyakini, tim asuhannya akan berkembang semakin baik menjelang pertandingan di Piala Asia U-23 2024 di Qatar nanti.

Timnas U-23 Indonesia yang berada di Grup A, akan menjalani laga perdana melawan tim tuan rumah Qatar pada 15 April. Berikutnya, mereka akan menghadapi Australia (18 April) dan Yordania (21 April).

"Pemain, semuanya, berusaha semaksimal mungkin melakukan permainan kita. Jadi tadi juga kelihatan menjadi baik, dan nanti tanggal 15 April akan menjadi lebih baik lagi," kata Shin Tae-yong.

Untuk persiapan tampil di Piala Asia U-23 Qatar, Shin Tae-yong memboyong Tim Merah Putih ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menjalani pemusatan latihan dengan dua kali agenda uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka berada di sana sejak 2 April hingga 10 April nanti.

Shin Tae-yong melihat perkembangan positif dari anak asuhnya setelah menjalani pemusatan ini. "Pemahaman semakin baik, dan juga ada berkembang dari pemain sendiri. Masih ada seminggu lagi, masih ada waktu untuk memperbaiki untuk perkembangan pemain."

Rizky Ridho dan rekan-rekannya akan memiliki waktu beberapa hari untuk melakukan persiapan di Qatar sebelum melakoni laga perdananya di Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong berencana fokus pada latihan taktik, di samping tetap berlatih fisik.

Timnas U-23 Indonesia ditargetkan oleh PSSI bisa menembus delapan besar di Piala Asia U-23 2024. Tetapi, Shin Tae-yong bertekad untuk bisa membawa tim asuhannya mencapai hasil yang lebih baik dari target tersebut, yakni bisa masuk ke babak empat besar.

Jadwal Timnas U-23 Indonesia

Uji Coba

Jumat, 4 April 2024: Indonesia vs Arab Saudi 1-3

Selasa, 8 April 2024: Indonesia vs Uni Emirat Arab 1-0

Piala Asia U-23 2024

15 April 2024: 22.30, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30, Yordania vs Indonesia.

