Prediksi AC Milan vs AS Roma di Liga Europa Malam Ini: Jadwal, H2H, Kondisi Tim, dan Perkiraan Susunan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Duel AC Milan vs AS Roma akan tersaji pada pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Europa 2023-2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion San Siro, Jumat, 12 April 2024, pada pukul 02.00 WIB.

AC Milan melaju ke babak perempat final setelah pada babak 16 besar Liga Europa mampu menyingkirkan Slavia Praha dengan agregat 7-3. I Rossoneri menang dengan skor 4-2 pada pertemuan perdana, diikuti kemenangan 3-1 pada leg kedua, sehingga mereka berhak maju ke perempat final.

Menjelang pertandingan melawan I Lupi, AC Milan memiliki modal bagus dengan meraih tujuh kemenangan beruntun di berbagai ajang. Pada laga terakhir mereka, anak asuh Stefano Pioli itu berhasil menekuk Lecce dengan skor 3-0 pada pertandingan Liga Italia.

Sementara itu, kondisi AS Roma sedang dalam performa kurang konsisten berdasarkan lima pertandingan terkahir di berbagai kompetisi. AS Roma hanya meraih dua kemenangan, dua kali imbang, dan mengalami satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka.

Mereka baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Lazio dalam laga bertajuk Derby della Capitale, yang tentu menjadi pembakar semangat jelang laga melawan AC Milan. Namun, AC Milan adalah lawan sulit untuk AS Roma, dalam I Lupi hanya menang sekali dalam 10 pertemuan terakhir.

Kondisi Terkini Kedua Tim

AC Milan: Malick Thiaw, Tomasso Pobega, dan Pierre Kalulu masih harus menepi karena mengalami cedera. Christian Pulisic yang sedang dalam performa apik musim ini, akan kembali diandalkan Stefano Pioli.

AS Roma: Sardar Azmoun masih mengalami cedera, sementara hanya pemain asal Iran ini yang dikabarkan menderita cedera. Romelu Lukaku kemungkinan akan memimpin lini depan AS Roma untuk menggempur AC Milan.

Perkiraan Susunan Pemain AC Milan vs AS Roma

AC Milan (4-2-3-1): Mike Maignan; Antonio Calabria, Matte Gabbia, Simon Kjaer, Theo Hernandez; Yacine Adli, Tiijani Reijnders; Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao; Olivier Giroud

Pelatih: Stefano Pioli

AS Roma (4-3-3): Mile Svilar; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Angelino; Byran Christante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy

Pelatih: Daniele De Rossi

Head to Head

AC Milan memiliki rekor bagus baru-baru ini melawan AS Roma dan telah memenangkan 21 dari 56 pertandingan terakhir yang dimainkan antara kedua tim. Sebanyak 16 kemenangan menjadi milik AS Roma.

Ini adalah laga pertama antara AS Roma dan AC Milan di pentas Eropa. Rossoneri tersingkir di tangan Inter Milan di Liga Champions musim lalu.

AC Milan tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhirnya melawan AS Roma. Semua pertandingan tersebut berlangsung di Serie A.

AC Milan mencapai semifinal Liga Champions musim lalu dan bisa mencapai delapan musim terakhir kompetisi Eropa berturut-turut.

AS Roma hanya memenangkan dua dari 14 pertandingan tandang terakhir di kompetisi Eropa dan belum pernah memenangkan satu pun dari delapan pertandingan sistem gugur.

5 Pertemuan Terakhir

14/01/2024 AC Milan 3-1 AS Roma - Liga Italia

01/09/2023 AS Roma 1-2 AC Milan - Liga Italia

29/04/2023 AS Roma 1-1 AC Milan - Liga Italia

08/01/2023 AC Milan 2-2 AS Roma - Liga Italia

06/01/2022 AC Milan 3-1 AS Roma - Liga Italia

Prediksi

AC Milan sedang dalam performa terbaik musim ini, baik di Serie A maupun di Liga Europa. Keberadaan Rafael Leao dan Christian Pulisic bisa membuat Milan tampil lebih mematikan. AS Roma bisa tampil mengejutkan, tetapi Rossoneri adalah tim yang lebih baik untuk saat ini dan bisa memetik kemenangan kandang. Prediksi: AC Milan 2-1 AS Roma.

