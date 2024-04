Rekap Hasil Liga Europa Jumat Dinihari 12 April 2024: AC Milan dan Liverpool Kalah, Bayer Leverkusen Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 12 April 2024, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama perempat final. AC Milan dan Liverpool kalah, sedangkan Bayer Leverkusen dan Benfica menang.

AC Milan takluk 0-1 saat menjamu AS Roma di San Siro. Gol tunggal dalam laga ini Gianluca Mancini dicetak Gianluca Mancini pada menit ke-17.

Dengan kemenangan tipis ini AS Roma dalam posisi diuntungkan. Mereka akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan kedua, 18 April mendatang.

Dalam pertandingan lain, Atalanta Liverpool dengan skor 3-0 di Stadion Anfield. Dua gol Atalanta diborong Gianluca Scamacca. Sedangkan satu gol lain untuk klub Italia ini diceploskan Mario Pasalic.

Sementara itu, Bayer Leverkusen menang 2-0 saat menjamu West Ham. Klub asal Jerman ini unggul berkat gol Jonas Hofmann dan Victor Okoh Boniface.

Hasil ini menjaga peluang Bayer Leverkusen untuk meraih treble. Tim asuhan Xabi Alonso ini juga hampir juara di Liga Jerman dan Piala Jerman.

Pada pertandingan lain, Benfica menang 2-1 saat menjamu Marseille.

Hasil Liga Europa leg Pertama Perempat Final:

AC Milan vs AS Roma 0-1

Bayer Leverkusen vs West Ham 2-0

Benfica vs Marseille 2-1

Liverpool vs Atalanta 0-3.

