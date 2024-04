Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-31: Mallorca vs Real Madrid 0-1, Cadiz vs Barcelona 0-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 13-14 April 2024, menampilkan rangkaian laga pekan ke-31. Real Madrid dan Barcelona sama-sama menang.

Real Madrid berhasil mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 1-0 di Estadi Mallorca Son Moix. Gol Aurelien Tchouameni pada babak kedua menjadi penentu kemenangan.

Perolehan tiga poin ini semakin mengokohkan Madrid di puncak klasemen dengan 78 poin. Mallorca masih berada di urutan ke-15 dengan torehan 31 poin.

Dalam pertandingan lain Barcelona juga menang 1-0 di markas Cadiz. Mereka unggul berkat gol Joao Felix pada menit ke-37.

Hasil itu tak mengubah posisi Barcelona dalam klasemen. Mereka ada di urutan kedua dengan nilai 70. Dengan tujuh laga tersisa, mereka tertinggal delapan poin dari Madrid.

Sementara itu, Girona kian tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara setelah kalah 1-3 dari Atletico Madrid. Mereka ada di posisi ketiga dengan nilai 65, unggul empat angka dari lawannya yang ada di posisi keempat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-31

Mallorca vs Real Madrid 0-1

Cadiz vs Barcelona 0-1

Rayo Vallecano vs Getafe 0-0

Atletico Madrid vs Girona 3-1

Betis vs Celta Vigo 2-1.

Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-31



Pilihan Editor: FIFA Rilis Daftar 5 Calon Bintang di Piala Asia U-23 2024, Ada Nama Rizky Ridho