Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Qatar di Piala Asia U-23 2024 pada Senin Malam 15 April

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia akan mengawali kiprahnya di Piala Asia U-23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada Senin, 15 April 2024. Pertandingan pertama Skuad Garuda di Grup A ini dijadwalkan mulai 22.30 WIB dengan disiarkan di Vision+.

Duel Indonesia vs Qatar ini akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad yang berkapasitas 15.000 penonton. Stadion yang juga menjadi markas klub sepak bola Al-Sadd SC ini terletak di Doha, Qatar.

Dalam persiapan menghadapi turnamen ini, pelatih timnas U-23 Indonesia, Shin Tae-yong memboyong skuadnya ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menjalani pemusatan latihan pada 2-10 April. Setelah itu, Tim Merah Putih baru pindah ke Qatar.

Selama di Dubai, Rizky Ridho dan rekan-rekannya menjalani dua kali uji coba. Hasilnya, pada pertandingan pertama, mereka kalah 1-3 dari Arab Saudi dan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab. Masing-masing gol di dua laga itu dibuat oleh Komang Teguh dan Witan Sulaeman.

Menjelang pertandingan perdana Piala Asia U-23, Shin Tae-yong berpesan kepada para pemainnya untuk tidak takut menghadapi tim-tim kuat di fase grup. Berada di Grup A, Indonesia akan melawan Qatar, Australia, dan Yordania.

"Grup kami adalah grup neraka. Saya akan melakukan pendekatan ke para pemain dengan pola pikir tidak takut melawan tim-tim yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk melewati fase grup," ujarnya seperti dikutip dari media Korea Selatan, Sedaily, Sabtu, 13 April 2024.

PSSI menargetkan timnas U-23 Indonesia lolos ke babak delapan besar. Namun, Shin Tae-yong mempunyai mimpi yang lebih tinggi untuk membawa Garuda Muda masuk tiga besar demi mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Pelatih yang akrab disapa STY itu menyadari untuk mewujudkan targetnya, tentu tidak akan mudah. Kendati demikian, dia yakin timnas U-23 Indonesia dapat menjadi tim kejutan yang bisa merepotkan lawan-lawan kuat di Piala Asia U-23 2024.

"Pertama-tama saya ingin memenangkan tiket ke Olimpiade dalam kompetisi ini. Saya tidak berpikir itu akan mudah, tetapi saya pikir kita selalu menetapkan tujuan yang tinggi. Itu akan memotivasi kita untuk maju," ucapnya dikutip dari media Korea Selatan, Chosun.

"Jika kami lolos ke babak perempat final, kami berpeluang menghadapi Jepang atau Korea Selatan dan kami sebenarnya bisa mengimbanginya kali ini," kata dia menambahkan.

"Kami bisa menjadi tim kejutan. Saya menanamkan kepercayaan diri ini kepada pemain. Saya yakin saya bisa melakukannya tidak hanya di level AFF tapi juga AFC."

Setelah menghadapi Qatar, timnas U-23 Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertandingan berikutnya di Piala Asia U-23 2024, Kamis, 18 April 2024. Setelah itu, Yordania akan menjadi lawan terakhir yang dihadapi di babak penyisihan grup pada Minggu, 21 April 2024.

Jadwal timnas U-23 Indonesia di Grup A Piala Asia U-23 2024:

15 April 2024: 22.30 WIB, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00 WIB, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30 WIB, Yordania vs Indonesia

SEDAILY, CHOSUN

