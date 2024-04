Timnas U-23 Indonesia Hadapi Tuan Rumah Qatar di Laga Perdana Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Optimistis Bisa Raih Poin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi tuan rumah Qatar pada laga perdana Piala Asia U-23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Duel pertama penyisihan grup A ini akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, yang berkapasitas 15.000 penonton, dengan jadwal kick-off 18.30 waktu setempat atau 22.30 WIB.

Menjelang laga Indonesia vs Qatar, pelatih Shin Tae-yong optimistis tim asuhannya bisa meraih poin dari pertandingan ini. Juru taktik asal Korea Selatan ini menilai Rizky Ridho dan rekan-rekannya menunjukkan perkembangan yang bagus dari pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dan Doha, Qatar.

"Kami punya pengalaman yang baik. Di Dubai, kami menjalani dua laga uji coba melawan Arab Saudi dan UEA. Performa kami meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat," kata pelatih yang akrab disapa STY itu, dikutip dari situs resmi PSSI, Senin, 15 April 2024.

Shin Tae-yong memboyong timnya ke Dubai sejak 1 April untuk menjalani pemusatan latihan di sana hingga 10 April, sebelum berangkat ke Qatar. Di sana, mereka menjalani dua kali uji coba. Hasilnya, pertandingan pertama melawan Arab Saudi berakhir dengan kekalahan 1-3. Berikutnya, Skuad Garuda Muda menang 1-0 atas UEA. Kedua gol di dua laga itu dibuat oleh Komang Teguh dan Witan Sulaeman.

"Dua laga itu membantu tim kami, saya bisa mengatakan dua uji coba ini bisa mempersiapkan laga, khususnya melawan Qatar dan Yordania. Kami melakukan persiapan yang baik sejauh ini," kata pelatih berusia 53 tahun ini.

Shin Tae-yong mengakui Qatar sebagai tim yang tangguh. Mereka adalah tim yang kuat sejak menjuarai Piala Asia 2019 dan 2023.

"Saya rasa tim U-23 Qatar menjadi salah satu tim kuat di turnamen ini. Tentu saya harus membangun kepercayaan diri para pemain agar bisa keluar dari tekanan dan menunjukkan kekuatan kami di ajang ini," ujarnya.

Sehari menjelang laga perdana di Piala Asia U-23 ini, timnas U-23 Indonesia mendapatkan kabar baik. Klub SC Heerenveen akhirnya bersedia melepas bek kiri Nathan Tjoe-A-On untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong di turnamen ini.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa Heerenveen akhirnya mengizinkan pemainnya itu berlaga di Piala Asia U-23 2024 pada Minggu, 14 April. Sebelumnya, klub Eredivisie Belanda itu enggak melepas pemainnya itu karena turnamen ini bukan kalender FIFA sehingga tidak wajib mengirim ke tim nasional.

"Kami baru mendapatkan kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U-23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi," kata Erick dalam keterangannya kepada wartawan, seperti dibagikan tim media PSSI, Minggu malam.

Kedatangan bek kiri berusia 22 tahun itu menjadi suntikan kekuatan tim nasional yang akan bersaing di babak penyisihan grup A yang juga dihuni Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah diperkuat seluruh pemain terbaiknya yang merumput di Liga 1.

Setelah melawan Qatar, Indonesia akan menghadapi Australia pada 18 April. Berikutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan berhdapan dengan Yordania di laga terakhir penyisihan grup A pada 21 April. Skuad Garuda Muda diharapkan melaju ke babak semifinal, sekaligus menjaga peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Juara Piala Asia U-23 2024, beserta tim runner-up dan peringkat ketiga turnamen ini, berhak tampil di Olimpiade Paris 2024. Sedangkan posisi empat besar harus menjalani play-off melawan peringkat keempat Piala Afrika U-23 2024, Guinea.

Jadwal timnas U-23 Indonesia di Grup A Piala Asia U-23 2024:

15 April 2024: 22.30 WIB, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00 WIB, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30 WIB, Yordania vs Indonesia

