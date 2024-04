Liga 1 Pekan Ke-31: Rekap Hasil, Jadwal Siaran Langsung Hari Ini, Klasemen, dan Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 2023-2024 memasuki pekan ke-31. Tiga laga sudah berlangsung dan tiga pertandingan lain akan berlangsung Selasa ini, 16 April 2023.

Laga pada Senin, diwarnai kemenangan dua tuan rumah. Sedangkan Persib Bandung tertahan di markas Persita Tangerang.

Rekap Hasil Liga 1 Senin, 15 April

Persita Tangerang vs Persib Bandung 3-3

PSS Sleman vs Arema FC 4-1

Persikabo 1973 vs Bali United 3-2.

Hasil tiga laga itu mempengaruhi posisi persaingan di papan atas dan papan bawah klasemen. Persib Bandung masih harus berjuang lebih keras untuk merebut tiket Championships Series.

Bagi Arema FC, kekalahan dari PSS membuat mereka kian terancam tenggelam ke jurang degradasi karena kekalahan itu. Sedangkan untuk Persikabo, kemenangan yang diraih sudah tak berarti karena mereka sudah terdegradasi.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 30 70 2 Persib Bandung 31 56 3 Bali United 31 52 4 Madura United 30 47 5 PSIS 30 47 6 Persik Kediri 30 46 7 Dewa United 30 44 8 Persis Solo 30 44 9 Barito Putera 30 41 10 Persebaya 30 39 11 Persija 30 38 12 PSM Makassar 30 38 13 PSS Sleman 31 35 14 Rans Nusantara 30 34 15 Persita 31 32 16 Arema FC 31 31 17 Bhayangkara FC 30 20 18 Persikabo 31 20

.



Jadwal Hari Ini

Hari ini, Selasa, 16 April 2024, akan kembali menampilkan tiga laga. Bali United dan PSIS Semarang terus bersaing berebut tiket Championships Series.

Di papan bawah nasib Bhayangkara FC bisa ditentukan hari ini. Mereka akan terdegradasi bila kalah.

Simak jadwal Liga 1 Selasa, 16 April 2024:

15.00 Persebaya Surabaya vs Dewa United (Indosiar)

19.00 Bhayangkara FC vs Persik Kediri (Vidio)

19.00 PSM Makassar vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).