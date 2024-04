Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-31: Bhayangkara FC vs Persik Kediri 7-0, PSM Makassar vs PSIS Semarang 3-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banjir gol terjadi pada lanjutan pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, Selasa malam, 16 April 2024. Total ada 11 gol yang tercipta dalam dua laga.

Bhayangkara FC membantai Persik Kediri dengan skor 7-0 di Stadion PTIK, Jakarta. Sedangkan PSM Makassar mencatat comeback dan menang 3-1 atas PSIS Semarang di Stadion Batakan, Balikpapan.

Dalam laga Bhayangkara FC vs Persik, Matias Mier menjadi bintang dengan memborong tiga gol. Empat gol lainnya disumbangkan Marcelo Herrera, Dendi Sulistyawan, Titan Agung, Muhammad Ragil.

Sementara itu, dalam laga PSM vs PSIS, Yakob Sayuri yang menjadi bintang lapangan. Ia memborong dua gol buat PSM, melengkapi gol Kenzo Nambu. Sedangkan gol PSIS diceploskan Tri Setiawan.

Kemenangan telak memperpanjang nafas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024. Mereka masih terhindar dari jerat degradasi, setidaknya sepekan lagi. Bila kalah dalam laga berikutnya, mereka akan terdegradasi.

Adapun Persik Kediri gagal memanfaatkan momentum untuk merangsek ke zona empat besar. Pasukan Macan Putih masih tertahan di peringkat ketujuh.

PSM Makassar, di sisi lain, melejit ke peringkat kesepuluh klasemen berkat tambahan tiga poin. Sementara, posisi PSIS Semarang di jalur Championship Series, alias empat besar, mulai terancam.

Pada sore hari, Dewa United menang 3-0 di markas Persebaya Surabaya.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-31)

Senin, 15 April 2024

Persita Tangerangvs Persib Bandung 3-3

PSS Sleman vs Arema FC 4-1

Persikabo 1973 vs Bali United 3-2.

Selasa, 16 April 2024

Persebaya Surabaya vs Dewa United 0-3

Bhayangkara FC vs Persik Kediri 7-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 3-1.

Rabu, 17 April 2024

15.00 Borneo FC vs Madura United (Vidio)

19.00 Rans Nusantara FC vs Barito Putera (Vidio)

19.00 Persija Jakarta vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 30 70 2 Persib Bandung 30 55 3 Bali United 30 52 4 Madura United 30 47 5 PSIS 30 47 6 Persik Kediri 30 46 7 Dewa United 30 44 8 Persis Solo 30 44 9 Barito Putera 30 41 10 Persebaya 30 39 11 Persija 30 38 12 PSM Makassar 30 38 13 Rans Nusantara 30 34 14 PSS Sleman 30 32 15 Arema FC 30 31 16 Persita 30 31 17 Bhayangkara FC 30 20 18 Persikabo 30 17