Duel AS Roma vs AC Milan di Leg Kedua Liga Europa, Adu Cerdik Daniele De Rossi vs Stefano Pioli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel AS Roma vs AC Milan akan tersaji pada leg kedua babak perempat final Liga Europa 2023-2024 di Stadion Olimpico pada Jumat, 19 April 2024 pukul 02.00 WIB. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku telah belajar dari kekalahan 0-1 pada leg pertama perempat final Liga Europa melawan AS Roma di San Siro.

Pioli mengatakan bahwa para pemain Milan telah mengetahui cara untuk memetik menyingkirkan AS Roma. “Kami harus memainkan pertandingan dengan level tinggi, memperketat detail yang ada dibandingkan dengan minggu lalu," kata dia dikutip dari laman klub AC Milan pada Kamis, 19 April 2024.

"Saya percaya kepada pemain-pemain saya, kami meninjau kembali pertandingan di San Siro dan kami tahu apa yang harus dilakukan di lapangan," ujar Pioli menambahkan.

Pelatih asal Italia itu percaya Rossoneri akan mengerahkan segalanya agar lolos semifinal dan sekaligus mengobati kekecewaan setelah tersingkir dari babak grup Liga Champions musim ini. “Saya yakin kami akan memberikan segalanya, kami sadar bahwa kami hanya punya waktu 90 menit untuk lolos ke babak berikutnya," katanya.

Pioli mengatakan salah satu aspek yang dia fokuskan adalah memperkuat lini pertahanan Milan. Pria 58 tahun itu mengatakan, "Jika kami bertahan dengan baik, kami bisa memenangkan pertandingan ini."

Stefano Pioli. REUTERS

Daniele De Rossi Tak Ingin Lengah

Pelatih AS Roma Daniele De Rossi mengaku tidak ingin karier kepelatihan dalam kompetisi Eropa pertama terhenti lebih cepat. Kompetisi ini merupakan ajang Eropa pertama De Rossi selama karier kepelatihannya yang baru seumur jagung.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Roma yang akan bermain di kandang unggul agregat 1-0 berkat gol Gianluca Mancini di San Siro pekan lalu. “Ini pertama kalinya saya menjadi pelatih dalam kompetisi Eropa, semuanya berjalan cukup baik dan saya tidak ingin ini berakhir," kata De Rossi dalam laman AS Roma.

Legenda Roma itu setuju dengan kapten tim Roma Lorenzo Pellegrini yang mengatakan pertandingan leg kedua melawan Milan di Stadion Olimpico adalah bagian dari jalan yang bisa menuju kebahagiaan musim ini.

Ia mengatakan Liga Europa sangat penting baginya meski berhasil finis zona Liga Champions musim ini. "Baru saja dia (Lorenzo Pellegrini) mengatakan sesuatu yang menggugah saya: 'Ini jalan yang bisa menuju kebahagiaan'," kata De Rossi.

“Pertandingan melawan Milan adalah bagian dari jalan itu. Sebagian dari perjalanan ini mungkin akan berakhir, namun kami masih memiliki bagian lain, mencoba masuk Liga Champions," tambahnya.

Mengomentari kekuatan Rossoneri, De Rossi mengatakan tim asuhan Stefano Pioli itu lebih hebat dari timnya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia menegaskan kemenangan di San Siro menunjukkan kesenjangan itu tak terlalu jauh kendati Giallorossi terpaut 14 poin dari Rossoneri dalam klasemen Liga Italia. “Pada leg pertama kami menunjukkan bahwa perbedaannya tidak terlalu besar, jika memang ada," ucap pelatih 40 tahun itu.

Pilihan Editor: Prediksi Timnas U-23 Indonesia vs Australia di Piala Asia U-23 2024: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain