Daftar 4 Tim yang Lolos dan Jadwal Semifinal Liga Europa 2023-2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan perempat final Liga Europa 2023-2024 sudah tuntas digelar. Empat tim sudah lolos dan akan bersaing di babak semifinal.

Keempat tim yang lolos itu adalah Olimpique Marseille, Atalanta, AS Roma, dan Bayer Leverkusen. Mereka akan berebut tiket final pada pertandingan dua leg: Marseille melawan Atalanta dan AS Roma menghadapi Bayer Leverkusen.

Pada leg kedua perempat final yang dihelat pada Jumat dinihari WIB, 19 April 2023, Marseille jadi tim terakhir yang memastikan tiket empat besar setelah menyingkirkan wakil Portugal Benfica melalui adu penalti dengan skor 4-2.

Kedua tim punya agregat sama kuat 2-2 setelah bermain 120 menit. Marseille unggul 1-0 di waktu normal lewat gol Faris Moumbagna pada menit ke-79 sekaligus membalas kekalahan 1-2 di kandang Benfica pekan lalu.

Sebelumnya, tiga tim lain yakni Atalanta, Roma, dan Leverkusen juga telah mengamankan tempat di semifinal. Atalanta meski kalah 0-1 di kandang dari Liverpool tetap unggul agregat 3-1 setelah menang 3-0 di Anfield pekan lalu.

Leverkusen bermain imbang 1-1 di kandang West Ham United dan lolos ke semifinal lewat kemenangan agregat 3-1. AS Roma menang 2-0 atas AC Milan di leg kedua sekaligus membuat agregat menjadi 3-0.

Leg pertama semifinal akan digelar pada 2 Mei dan leg kedua pada 9 Mei. Pertandingan final Liga Europa 2023/24 akan berlangsung di Aviva Stadium, Dublin pada 22 Mei.

Daftar Tim yang Lolos ke Semifinal Liga Europa 2023-2024:

Olimpique Marseille

Atalanta

AS Roma

Bayer Leverkusen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Semifinal Liga Europa 2023-2024:

Leg pertama

3 Mei 2024

02:00 AS Roma vs Bayer Leverkusen

02:00 Marseille vs Atalanta

Leg kedua

10 mei 2024

02:00 Atalanta vs Marseille

02:00 Bayer Leverkusen vs AS Roma.

Jadwal Final Liga Europa 2023-2024

22 Mei 2024:

Marseille/Atalanta vs AS Roma/Bayer Leverkusen.

Pilihan Editor: Hasil, Jadwal, Klasemen Piala Asia U-23 2024 Grup A: Qatar Lolos, Timnas U-23 Indonesia Posisi Kedua