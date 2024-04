Erick Thohir Beri Kode Segera Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong Usai Bawa Timnas U-23 Indonesia ke Perempat Final Piala Asia U-23 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi isyarat akan segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Hal itu disampaikan ketika dia menghampiri skuad timnas U-23 Indonesia yang baru saja mengalahkan Yordania di Piala Asia U-23 2024 di ruang ganti.

Dalam video singkat yang dibagikan di akun Instagram pribadinya @erickthohir pada hari ini Senin, 22 April, Erick memberi ucapan selamat kepada Shin Tae-yong dan para pemain. Di hadapan para pemain dan sambil berjabat tangan dengan sang pelatih, dia kemudian mengatakan "So, coach (Shin Tae-yong) stay with Us?"

Pertanyaan tersebut lalu disambut serentak oleh para pemain dengan jawaban singkat "Yeah," yang dilanjutkan dengan teriakan nama "Shin tae-yong, Shin Tae-yong, Shin Tae-yong." Tampak Erick Thohir dan Shin Tae-yong pun berpelukan dan para pemain lainnya menari merayakan keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (kanan) bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Kredit: Tim Media PSSI.

Kepastian timnas U-23 Indonesia melenggang dari fase grup didapat usai mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Hasil tersebut membuat Skuad Garuda lolos ke babak delapan besar sebagai runner up grup A dan akan menghadapi juara grup B, Jepang atau Korea Selatan.

Dengan begitu, Shin Tae-yong pun berhasil memenuhi dua syarat perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI, yaitu meloloskan timnas senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U-23 sampai ke babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Shin Tae-yong pun sempat buka suara soal kontraknya bersama timnas Indonesia. Ia menyebut saat ini dia dan PSSI sedang mempertimbangkannya. "Kami baru saja memikirkannya dan ini adalah suatu hal yang saya dan juga PSSI perlu pertimbangkan dengan hati-hati," ucapnya dalam sesi jumpa pers usai laga timnas U-23 Indonesia vs Yordania, Minggu, 21 April.

Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sebelumnya habis pada Desember 2023. Namun, PSSI memberi perpanjangan jangka pendek hingga Juni 2024. Federasi membuka kemungkinan untuk perpanjangan hingga 2027 jika pelatih asal Korea Selatan itu memenuhi dua syarat utama, yakni membawa timnas senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U-23 lolos ke babak delapan besar Piala Asia U-23 2024.

