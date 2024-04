Hasil dan Klasemen Liga 1: Persis Solo Menang 2-1 atas Persikabo 1973

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persis Solo berhasil mengalahkan Persikabo 1973 pada pertandingan pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, pada Senin, 22 April 2024, Persis Solo memetik kemenangan 2-1 atas Laskar Padjajaran.

Persis Solo mendapatkan keunggulan pertama pada menit ke-18 melalui aksi Roni memanfaatkan umpan dari Zanadin Fariz. Dua menit berselang giliran Zanadin menggandakan keunggulan memanfaatkan umpan dari Althaf Alrizky.

Melihat timnya tertinggal, pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurdjaman melakukan tiga pergantian pada awal babak kedua. Pedro, Kaung Myat Khant, dan Muhammad Kemaluddin masuk menggantikan Yandi Munawar, Lucky Oktavianto, dan Manahati Lestusen.

Persikabo 1973 mampu memperkecil ketertinggalan melalui aksi Pedro pada menit ke-55. Namun, itu menjadi satu-satunya gol tim yang telah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Kemenangan membuat Persis Solo menjaga asa ke babak Championship Series. Laskar Sambernyawa berada di peringkat keenam dengan 47 poin dari 32 pertandingan atau berselisih lima poin dari Madura United yang berada di peringkat keempat. Adapun Persikabo 1973 terbenam di dasar klasemen Liga 1 dengan 20 poin.

Jadwal dan Hasil Liga 1

(Pekan ke-32)

Sabtu, 20 April 2024

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 3-1

Persik Kediri vs Persita 1-1

Bali United vs Bhayangkara FC 2-1

PSS Sleman vs Dewa United 2-3.

Minggu, 21 April 2024

Madura United vs PSM Makassar 2-0

Barito Putera vs Persija Jakarta 2-2

Borneo vs Arema FC 1-2.

Senin, 22 April 2024

Persis Solo vs Persikabo 1973 2-1

19:00 PSIS Semarang vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1