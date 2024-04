Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-32 Usai PSIS Semarang Kalahkan RANS Nusantara FC 2-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PSIS Semarang memanaskan persaingan perebutan empat besar Liga 1 2023-2024 setelah berhasil menaklukkan RANS Nusantara FC. Pada pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, PSIS Semarang menang dengan skor 2-0, di Stadion Mochamad Soebroto, Magelang, Senin, 22 April 2024.

Dua gol PSIS Semarang masing-masing diciptakan Gian Zola pada menit ke-13 dan Gali Freitas pada menit ke-51. Dalam laga ini, baik PSIS Semarang maupun Rans Nusantara FC, bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Alfeandra Dewangga dan Taufik Hidayat terpaksa diusir wasit lantaran menerima kartu merah usai mengantongi kartu kuning kedua.

Kemenangan sekaligus mengubah posisi PSIS Semarang di papan klasemen Liga 1. Tim berjuluk Mahesa Jenar, yang semula menempati peringkat ke-8 naik ke posisi ke-5 dengan raihan 50 poin. Mereka menggeser Dewa United FC. Meski memiliki poin yang sama, PSIS Semarang unggul dalam head to head.

Kekalahan membuat RANS Nusantara FC mendapatkan lampu kuning. Mereka tak jauh dari zona degradasi atau hanya terpaut dua poin dari Persita Tangerang yang menduduki posisi ke-16 (batas atas zona degradasi).

Jalannya pertandingan

PSIS Semarang yang bertindak sebagai tuan rumah dan mengincar poin sempurna langsung melakukan serangan ketika babak pertama baru dimulai. Tim asuhan Gilbert Agius kerap melakukan serangan melalui sisi kiri pertahanan RANS Nusantara FC.

Setelah terus melakukan tekanan, PSIS Semarang sukses menciptakan gol keunggulan lewat sepakan Gian Zola pada menit ke-13. Gol dimulai melalui proses serangan yang dilancarkan melalui Gali Freitas dari sisi kiri pertahanan RANS Nusantara FC.

RANS Nusantara FC mencoba langsung merespons ketertinggalan mereka. Tapi, tim besutan Angel Alfredo Vera itu kesulitan untuk bisa menembus lini pertahanan PSIS Semarang. Paulo Sitanggang menciptakan peluang pada menit ke-28. Ia melepaskan sepakan keras dari depan kotak penalti, tapi mampu diblok Alfreanda Dewangga.

Kesempatan terbuka didapatkan Taisei Marukawa dari situasi serangan balik cepat menit ke-34. Ia mampu melewati pemain belakang Rans Nusantara dan melepaskan tembakan, tapi bisa diselamatkan Hilman Syah.

Kenshiro Daniels melakukan tembakan yang mengarah ke gawang PSIS Semarang pada menit ke-44. Namun, mampu diselamatkan Rizky Darmawan. Laga babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim berjuluk Mahesa Jenar.

Babak kedua

RANS Nusantara FC yang tengah memburu gol untuk menyamakan kedudukan langsung menggebrak di awal babak kedua. Namun, justru PSIS yang mampu menggandakan keunggulan. Umpan Fredyan Wahyu mampu deselesaikan dengan baik oleh Gali Freitas dan berbuah gol kedua untuk PSIS Semarang pada menit ke-51.

Tak lama berselang, Fredyan Wahyu hampir menciptakan gol dengan melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti, Tapi, bisa ditepis Hilman Syah. PSIS Semarang terpaksa bermain dengan 10 pemain di menit ke-58. Hal itu lantaran Alfeandra Dewangga di kartu merah wasit setelah menerima kartu kuning kedua usai melanggar Dandi Maulana.

Mitsuru Maruoka terlepas dari perangkap offside dan mendapatkan peluang terbuka di menit ke-64. Namun, penyelesaian akhir yang dilakukan tak berbuah hasil karena berhasil ditepis Rizky Darmawan. Setelah unggul jumlah pemain, RANS Nusantara intens dalam melakukan serangan.

RANS Nusantara juga terpaksa bermain dengan 10 pemain pada menit ke-68 setelah Taufik Hidayat menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Gali Freitas. Hingga menit ke-75 usaha masih terus dilakukan oleh Paulo Sitanggang dan kawan-kawan. Upaya mereka masih menemui kebuntuan.

Meski banyak ditekan pada menit akhir babak kedua, pada akhirnya PSIS Semarang mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-0.

Jadwal dan Hasil Liga 1

(Pekan ke-32)

Sabtu, 20 April 2024

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 3-1

Persik Kediri vs Persita 1-1

Bali United vs Bhayangkara FC 2-1

PSS Sleman vs Dewa United 2-3.

Minggu, 21 April 2024

Madura United vs PSM Makassar 2-0

Barito Putera vs Persija Jakarta 2-2

Borneo vs Arema FC 1-2.

Senin, 22 April 2024

Persis Solo vs Persikabo 1973 2-1

PSIS Semarang vs Rans Nusantara FC 2-1.

