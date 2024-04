Hasil dan Klasemen Liga 1: Persik Kediri vs PSS Sleman Berakhir Imbang 4-4, Flavio Silva Hattrick

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persik Kediri gagal menuai poin penuh saat menjamu PSS Sleman pada pekan ke-33 Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu, 24 April 2024. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 4-4.

Hujan gol itu juga diwarnai hat-trick penalti yang dicetak striker Persik, Flavio Silva. Selain itu, juga ada satu kartu merah untuk gelandang PSS, Jonathan Bustos, pada menit ke-48.

Hasil ini dipastikan membuat peluang Persik melaju ke babak Championship Series tertutup. Dengan satu laga lagi, tim Macan Putih sudah tidak bisa mengejar poin Madura United yang berada di posisi keempat dengan 53 poin.

Saat ini, Persik berada di peringkat ketujuh dengan 48 poin dari 33 laga yang telah dijalani. Bagi PSS, hasil ini menambah nafas mereka untuk terhindar dari degradasi. Skuad asuhan Risto Vidakovic itu kini berada di posisi ke-13 dengan 36 poin.

Babak Pertama

Bertindak sebagai tuan rumah, Persik Kediri menampilkan permainan menyerang. Namun, PSS Sleman juga memberikan perlawanan. Bahkan, tim tamu berhasil mencetak gol lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit. Jonathan Bustos berhasil mencetak gol itu untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Tertinggal satu gol, Persik meningkatkan intensitas serangan mereka. Tapi, para pemain PSS juga terus memberikan tekanan lewat serangan balik cepat.

Hingga akhirnya, Persik berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19. Tendangan penalti Flavio Silva yang berhasil membobol gawang PSS yang dikawal Muhammad Ridwan. Skor 1-1 membuat pertandingan semakin menarik. Kedua tim saling jual-beli serangan. PSS kembali mengejutkan lantaran berhasil mencetak dua gol lagi melalui Thales Lira (23’) dan Esteban Vizcarra (28’).

Tertinggal 1-3, para pemain Persik mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Mereka kembali mendapatkan penalti setelah Moch. Supriadi dilanggar keras Muhammad Ridwan di kotak terlarang.

Flavio Silva yang kembali menjadi eksekutor kembali mencetak gol lewat penalti tersebut pada menit ke-40. Skor 3-2, untuk keunggulan PSS menutup babak pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persik yang masih tertinggal terus berupaya untuk mencetak gol lagi. Persik pun memperoleh keuntungan setelah PSS harus bermain dengan 10 pemain lantaran Jonathan Bustos terkena kartu merah pada menit ke-48.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keunggulan tersebut dimanfaatkan para pemain tim Macan Putih, julukan Persik, untuk terus menekan lini pertahanan tim Super Elang Jawa, julukan PSS. Flavio Silva kembali berhasil membobol gawang PSS lewat titik penalti pada menit ke-60. Hat-trick penalti striker asal Portugal itu membuat skor menjadi 3-3.

Gol tersebut semakin melecut semangat para pemain Persik yang dilatih Marcelo Rospide. Tekanan demi tekanan yang mereka lakukan kembali berbuah gol pada menit ke-84. Kali ini giliran sundulan Faris Aditama yang berhasil membobol gawang PSS.

Tapi lima menit berselang, PSS mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Jihad Ayoub. Skor 4-4 menutup laga ini.

Susunan Pemain Utama

Persik Kediri: 31-Dikri Yusron Afafa; 20-Simen Lyngbo, 24-Ahmad Agung, 78-Vava Mario Yagalo, 7-Yusuf Meilana; 28-Ze Valente, 6-Bayu Otto, 10-Renan da Silva; 5-Irfan Bachdim, 54-Moch. Supriadi, 77-Flavio Silva

Pelatih: Marcelo Rospide

PSS Sleman: 12-M. Ridwan; 22-Ibrahim Sanjaya, 88-Leonard Tupamahu, 5-Thales Lira, 96-M. Abduh Lestaluhu; 6-Jihad Ayoub, 32-Jonathan Bustos, 33-Wahyudi Hamisi; 7-Elvis Kamsoba, 8-Esteban Vizcarra, 10-Ajak Riak

Pelatih: Risto Vidakovic

Rekap Hasil Liga 1

(Pekan ke-33)

Rabu, 24 April 2024

Persebaya vs Bali United 0-2

Persik Kediri vs PSS Sleman 4-4

Kamis, 25 April 2024

15:00 Barito Putera vs Bhayangkara FC (Vidio)

15:00 Dewa United vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19:00 Arema FC vs PSM Makassar (Vidio)

19:00 Persib Bandung vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

Jumat, 26 April 2024

15:00 Persis Solo vs Persita (Vidio)

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 32 70 2 Persib Bandung 32 59 3 Bali United 33 58 4 Madura United 32 53 5 Dewa United 32 50 6 PSIS 32 50 7 Persik Kediri 33 48 8 Persis Solo 32 47 9 Barito Putera 32 43 10 Persija 32 42 11 PSM Makassar 32 41 12 Persebaya 33 39 13 PSS Sleman 33 36 14 RANS Cilegon 32 35 15 Arema FC 32 34 16 Persita 32 33 17 Bhayangkara FC 32 23 18 Persikabo 32 20

Pilihan Editor: Prediksi Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia U-23 2024: Jadwal Live, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain