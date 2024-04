Piala Asia U-23 2024: Rizky Ridho Bicara Dampak Kembalinya Nathan Tjoe-A-On Jelang Timnas U-23 Indonesia vs Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten timnas U-23 Indonesia Rizky Ridho mengatakan para pemain menyambut antusias kembalinya Nathan Tjoe-A-On ke dalam skuad menjelang pertandingan perempat final Piala Asia U-23 2024 melawan Korea Selatan, Jumat dinihari WIB, 26 April. Menurut dia, hadirnya pemain berdarah Semarang itu memberi dampak positif terhadap tim.

Nathan Tjoe-A-On sempat meninggalkan skuad timnas U-23 Indonesia untuk kembali ke Belanda memperkuat klubnya, SC Heerenveen, setelah pertandingan terakhir penyisihan grup. Hal ini terjadi karena pada awalnya pihak klub hanya melepas sang pemain untuk memperkuat Tim Merah Putih hanya sampai fase grup.

Akan tetapi, akhirnya SC Heerenveen mengizinkan Nathan kembali membela timnas U-23 Indonesia hingga Piala Asia U-23 2023 selesai. PSSI mengklaim bahwa ini terjadi berkat lobi yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan beberapa bantuan pihak lainnya.

Kabar tersebut disambut positif oleh para pemain. Ia mengatakan Nathan memberi pesan ke kompatriotnya melalui grup WhatsApp yang berisi skuad timnas U-23 Indonesia. "Tentunya semua senang atas kabar dari Nathan (Tjoe-A-On). Dia kirim pesan di grup 'see you tomorrow' dan teman-teman menjawab dengan (emoji) senyuman tentunya. Itu bagus buat kita," ujar dia dalam sesi jumpa pers menjelang laga Indonesia vs Australia, Rabu, 24 April 2024.

Rizky Ridho. Foto: Tim Media PSSI

Ridho memastikan dia dan rekan-rekannya akan berusaha keras dalam pertandingan melawan Korea Selatan. Ia mengakui bahwa laga tersebut merupakan laga yang penting sebab peluang timnas U-23 Indonesia untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 semakin terbuka.

Jika timnas U-23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal, maka dapat dikatakan kemungkinan tiket Olimpiade Paris 2024 diraih semakin besar. Pada gelaran Piala Asia U-23 2024 sendiri, tim yang masuk final akan otomatis lolos ke ajang multi-event empat tahunan tersebut.

Kemudian tim yang kalah di semifinal bakal diadu lagi untuk memperebutkan tempat ketiga dan mendapat jatah tiket lainnya. Sementara tim yang kalah akan bertanding lagi melawan Guinea yang merupakan peringkat keempat dari Piala Afrika U-23 2024.

"Apabila menang (melawan Korea Selatan), kami mendapat 50 persen tiket Olimpiade. Kami akan bekerja keras untuk pertanidngan besok. Kami belum puasa hanya bisa sampai perempat final dan fokus masuk ke Olimpiade," ucap Rizky Ridho.

Duel timnas U-23 Indonesia vs Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung pada Jumat, mulai 00.30 WIB, di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar. Sebelumnya, dua kemenangan Skuad Garuda di babak penyisihan grup diraih ketika mereka bermain di stadion yang sama.

