Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1: Persib Bandung Menang, Arema FC Kalahkan PSM Makassar 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Arema FC berhasil memetik kemenangan dramatis saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-33 Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, 25 April 2024. Tim berjuluk Singo Edan itu menang dengan skor 3-2.

PSM bisa langsung unggul cepat pada menit kedua. Gol dicetak Adilson Silva setelah umpan dari Ricky Pratama yang berhasil memanfaatkan kesalahan dari Bagas Adi. Tertinggal cepat membuat Arema FC tampil lebih agresif, terus menyerang, tapi upaya yang dilancarkan tidak kunjung mendapatkan hasil manis.

Serangan dari Juku Eja, julukan PSM Makassar, justru bisa lebih mengancam. Rim tuan rumah mendapatkan hadiah penalti karena bola dianggap terkena tangan Erwin Gutawa. Charles Lokolingoy yang maju sebagai eksekutor tim berjuluk Singo Edan berhasil memanfaatkan kesempatan penalti menjadi gol pada menit ke-30.

PSM tampil lebih agresif, namun Arema FC yang bisa mencetak gol via Julian Guevara di menit ke-45+1 dan babak pertama usai 2-1.

Juku Eja lekas mengambil inisiatif serangan dan mendominasi penguasaan bola saat memasuki babak kedua dalam upaya mengejar ketertinggalan. Perlahan Singo Edan bisa keluar dari tekanan dan berupaya memperlambat tempo permainan, sambil membangun serangan demi serangan berbahaya.

Arema FC sempat mengancam melalui Charles Lokolingoy, lalu tak lama berselang mendapat penalti usai Dedik Setiawan dilanggar oleh Reza Arya. Lokolingoy yang kembali menjadi eksekutor mengulang keberhasilannya pada menit ke-74. PSM pun meresponsnya dengan permainan agresif.

Setelah berbagai teror ditebar, gol bisa dicetak melalui Mufli Hidayat di menit ke-84 memanfaatkan umpan Kenzo Nambu. Laga pun berakhir 3-2.

Persib Bandung 2-1 Borneo FC

Di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Persib Bandung mengalahkan Borneo FC di hadapan publiknya sendiri dengan skor 2-1. Pertandingan dengan tempo tinggi langsung tersaji sejak babak pertama dimulai. Kedua tim tampil agresif dan saling balas serangan pun tak terelakkan.

Borneo FC bisa lebih mendominasi penguasaan bola, namun Persib lah yang serangannya dapat lebih mengancam. Teror sempat ditebar Ciro Alves. Dalam kondisi yang mulai hujan, tim berjuluk Maung Bandung itu akhirnya bisa unggul pada menit ke-21 melalui David da Silva setelah lolos dari offside.

Gol kembali diciptakan Persib dua menit berselang via serangan balik, namun tidak disahkan karena Ciro Alves dianggap lebih dulu terjebak offside.

Tertinggal membuat Borneo FC tampil agresif sejak pertandingan dilanjutkan di paruh kedua. Serangan terus dilancarkan namun terus gagal berbuah gol. Seiring dengan kebuntuan yang dialami tim berjuluk Pesut Etam, Maung Bandung dapat berbalik menebar ancaman, salah satunya dari David da Silva.

Gol tambahan berhasil diciptakan Persib pada menit ke-70, melalui serangan balik cepat yang dapat dimaksimalkan Ciro Alves lewat aksi individunya. Setelahya Borneo FC terus mengepung pertahanan Persib. Gol balasan baru tercipta di menit ke-90 via sepakan Rizky Dwi dan duel pun berkesudahan 2-1.

Rekap Hasil Liga 1

(Pekan ke-33)

Rabu, 24 April 2024

Persebaya vs Bali United 0-2

Persik Kediri vs PSS Sleman 4-4

Kamis, 25 April 2024

Barito Putera vs Bhayangkara FC 1-5

Dewa United vs Madura United 2-2

Arema FC vs PSM Makassar 3-2

Persib Bandung vs Borneo FC 2-1

Jumat, 26 April 2024

15:00 Persis Solo vs Persita (Vidio)

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 33 70 2 Persib Bandung 33 62 3 Bali United 33 58 4 Madura United 33 54 5 Dewa United 33 51 6 PSIS 32 50 7 Persik Kediri 33 48 8 Persis Solo 32 47 9 Barito Putera 33 43 10 Persija 32 42 11 PSM Makassar 33 41 12 Persebaya 33 39 13 PSS Sleman 33 36 14 RANS Cilegon 32 35 15 Arema FC 32 34 16 Persita 32 33 17 Bhayangkara FC 33 26 18 Persikabo 32 20

Daftar Top Skor Liga 1 2023-2024

26 gol:

David da Silva (Persib).

23 gol:

Flavio Silva (Persik Kediri)

21 gol:

Alex Martins (Dewa United).

16 gol:

Junior Brandao (Bhayangkara FC).

15 gol:

Gustavo Almeida (Persija).

14 gol:

Kenzo Nambu (PSM Makassar).

Ciro Alves (Persib).

13 Gol:

Matias Mier (Bhayangkara FC)

12 gol:

Gustavo Tocantins (Barito Putera)

Ramiro Fergonzi (Persita).

11 Gol:

Stafeno Lilipaly (Borneo FC)

Felipe Cadenazzi (Borneo FC)

Mitsuru Maruoka (Rans)

Jefferson de Assis (Bali United)

Moussa Sidebe (Persis Solo)

Gali Freitas (PSIS).

