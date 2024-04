Klasemen Liga 1 dan Rekap Hasil Pekan Ke-33 Usai Persija Jakarta Kalahkan RANS Nusantara FC 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - RANS Nusantara FC harus menerima kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, 26 April 2024, laga berakhir dengan kemenangan Macan Kemayoran dengan skor 1-0.

Gol tunggal Persija Jakarta dilesakkan oleh Gustavo Almeida pada menit ke-31. Striker asal Brasil juga menerima kartu merah di babak kedua, tepatnya menit ke-74.

Tambahan tiga poin mengangkat posisi Persija Jakarta ke peringkat kesembilan klasemen Liga 1 2023-2024. Adapun RANS Nusantara FC terjun ke zona degradasi. Gagal menang 17 laga beruntun, The Phoenix kini disalip PSS Sleman dan Persita Tangerang dan harus puas duduk di peringkat ke-16.

Mereka harus meraup poin penuh pada pekan pamungkas dan berharap para rival di atasnya tak mampu meraih kemenangan. Jika itu terjadi, RANS Nusantara mungkin masih bisa selamat.

Jalannya pertandingan

Kedua tim main terbuka, saling serang sejak wasit meniup peluit. Namun, Persija Jakarta sedikit lebih dominan dan berbahaya. Pada menit ke-12, umpan terobosan Ryo Matsumura berhasil membebaskan Riko Simanjuntak di pertahanan Rans Nusantara FC. Namun, belum sempat menembak, lajunya berhasil dihentikan bek lawan.

Tujuh menit berselang, tembakan jarak dekat Marko Simic juga bisa dihalau lini belakang The Phoenix. Tak sampai semenit kemudian, tendangan Gustavo Almeida mengenai bek Rans Nusantara FC, dan hampir masuk gawang setelah berbelok arah.

Namun, menit ke-31, striker asal Brasil itu akhirnya sukses mencetak gol. Berdiri tepat di depan gawang, Gustavo Almeida menyambar umpan silang Maciej Gajos dengan sontekan.

RANS Nusantara FC nyaris menyamakan kedudukan, sesaat jelang turun minum. Namun, sepakannya dari jarak dekat mampu ditepis Andritany Ardhiyasa.

Babak kedua

Permainan agresif masih berlanjut selepas jeda. RANS Nusantara FC kali ini coba lebih menekan. Pada menit ke-61, Evandro Brandao membahayakan gawang Persija Jakarta lewat tusukannya ke dalam kotak penalti. Sayang, tembakannya bisa ditepis kiper, dan bola pantul yang mengenai Firza Andika hanya bergulir ke sisi gawang.

Persija juga balik mengancam lewat tendangan jarak jauh Gustavo Almeida di menit ke-68, tapi itu bisa dihalau Andritany Ardhiyasa. Gustavo kemudian harus meninggalkan lapangan di menit ke-74 setelah menerima kartu kuning kedua akibat diving.

Unggul jumlah pemain, RANS Nusantara FC coba meningkatkan intensitas serangan. Namun, sampai waktu habis mereka tak mampu menyamakan kedudukan.

Susunan pemain utama

Rans Nusantara FC: Hilman Syah; Marckho Sandy, Hamka Hamzah, Kiko, Samsul Arifin, Ilhamsyah, Paulo Sitanggang, Mitsuru Maruoka, Abdul Rahman, Evandro Brandao, Tavinho;

Pelatih: Alfredo Vera

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa; Firza Andika, Akbar Arjunsyah, Ondrej Kudela, Riko Simanjuntak, Resky Fandi, Maciej Gajos, Syahrian Abimanyu, Gustavo Almeida, Ryo Matsumura, Marko Simic;

Pelatih: Thomas Doll

Rekap Hasil Liga 1

(Pekan ke-33)

Rabu, 24 April 2024

Persebaya vs Bali United 0-2

Persik Kediri vs PSS Sleman 4-4

Kamis, 25 April 2024

Barito Putera vs Bhayangkara FC 1-5

Dewa United vs Madura United 2-2

Arema FC vs PSM Makassar 3-2

Persib Bandung vs Borneo FC 2-1

Jumat, 26 April 2024

15:00 Persis Solo vs Persita Tangerang 1-2

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 3-0

19:00 RANS Nusantara vs Persija Jakarta 0-1

