Klasemen Liga Spanyol: Kalahkan Sociedad 1-0, Kapan Real Madrid Juara?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol setelah mengalahkan Real Sociedad 1-0 pada pekan ke-33 di Stadion Reale Arena, San Sebastian, Sabtu dinihari WIB, 27 April 2024. Mereka kian dekat dengan gelar juara.

Kemenangan Real Madrid dipastikan oleh gol semata wayang yang dicetak oleh Arda Guler. Kini Real Madrid berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan 84 poin dari 33 pertandingan.

Hasil ini membuat Madrid kian dengan dengan gelar juara. Mereka unggul 14 poin dari Barcelona yang ada di posisi kedua dan baru bermain 32 kali.

Selanjutnya pada pekan ke-34, Real Madrid akan berhadapan dengan Cadiz, Sabtu, 4 Mesi. Sedangkan Barcelona akan melawan Valencia pada 29 April kemudian menghadapi Giropa pada 4 Mei.

Jadwal Sisa Real Madrid

4 Mei 2024, 21:15 WIB: Real Madrid vs Cadiz CF

11 Mei 2024, 23:30 WIB: Granada CF vs Real Madrid

15 Mei 2024, 02:30 WIB: Real Madrid vs Alaves

19 Mei 2024 22:30: WIB: Villarreal vs Real Madrid

26 Mei 2024, 22:30: Real Madrid vs Betis.

Jadwal Sisa Barcelona

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

30 April 2024, 02:00: Barcelona vs Valencia

4 Mei 2024, 23:30: Girona vs Barcelona

14 Mei 2024, 02:00: Barcelona vs Real Sociedad

17 Mei 2024, 02:30: Almeria vs Barcelona

19 Mei 2024, 22:30: Barcelona vs Rayo Vallecano

26 Mei 2024, 22:30: Sevilla vs Barcelona

Klasemen Liga Spanyol

Lalu, kapan Real Madrid bisa juara?

Dengan posisi saat ini mereka membutuhkan tiga kemenangan lagi untuk juara. Namun, bila Barcelona kalah pada pekan ke-33, gelar juara itu bisa diraih lebih cepat, yakni ketika mereka memenangi dua laga berikutnya.

Pilihan Editor: Shin Tae-yong Yakin Timnas U-23 Indonesia Bisa Tembus Final Piala Asia U-23 2024 Usai Singkirkan Korea Selatan