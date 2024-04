Erick Thohir Angkat Semangat Pemain Timnas U-23 Indonesia yang Kalah dari Uzbekistan: Mau Nyerah atau Fight Back?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan motivasi kepada pemain Timnas U-23 Indonesia agar tidak menyerah usai kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

"Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita bisa lolos Olimpiade, tempat ketiga kita mau menyerah atau mau fight back," ujar Erick kepada para pemain Garuda Muda di ruang ganti usai laga melawan Uzbekistan, seperti terlihat dalam tayangan video yang diunggah melalui akun instagram pribadinya, @erickthohir, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Erick melontarkan pertanyaan yang sama secara berulang kepada para pemain "Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back?"

"Enggak (tidak menyerah), fight back," ujar Rizki Ridho dan kawan-kawan secara kompak.

Erick mengajak semua pemain agar tidak putus asa karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024.

"Ayo come on, masih ada, come on," ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia telah menyaksikan dan mendukung perjuangan dan kerja keras skuad Garuda Muda, meskipun kalah dari Uzbekistan.

"Pak Menpora (Menpora Dito Ariotejo) di sini (bersama-sama di ruang ganti), presiden (Presiden RI Joko Widodo) nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian, kasih lihat kita bangsa yang kuat, enggak bisa diinjak-injak," ujarnya.

Erick meminta para pemain agar membangkitkan lagi semangat dan kepercayaan diri untuk menatap laga selanjutnya yang sangat penting untuk mengejar tujuan tampil dalam ajang kompetisi olahraga tertinggi dunia.

"Jangan mengeluh, kita fight back, we are strong dan we can fight back, come on, come on," ujar Erick disambut tepuk tangan para pemain.

Setelah memberikan motivasi secara lisan, Erick pun berjabatan tangan dengan setiap pemain serta pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong.

Meskipun kalah dari Uzbekistan, Timnas U-23 Indonesia masih memiliki dua peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris yaitu melalui pertandingan memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024, melawan Irak. Jika kalah dan berada di peringkat empat maka akan melakoni laga play off dengan bertanding melawan wakil dari Afrika, Guinea.

