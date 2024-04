Top Skor, Rekap Hasil, dan Klasemen Akhir Liga 1: Madura United ke Championship Series, RANS Terdegradasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh rangkaian Reguler Series Liga 1 telah berakhir. Setelah pertandingan pekan ke-34, Madura United menjadi tim terakhir yang lolos ke Championship Series menyusul tiga tim lain seperti Borneo FC, Persib Bandung, dan Bali United.

Laskar Sappe Kerab lolos setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Arema FC pada pekan terakhir kompetisi di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Selasa, 30 April 2024. Lolosnya Madura United juga terbantu dari hasil kemenangan Persija Jakarta atas PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Adapun RANS Nusantara FC menjadi tim terakhir yang terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Tim besutan artis Raffi Ahmad tersebut menyusul Bhayangkara FC dan Persikabo 1973 yang telah lebih dulu terdepak dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

RANS Nusantara FC kebobolan dua gol lebih dulu pada babak pertama. Gawang yang dijaga Hilmansyah dibobol dua kali oleh Yakob Sayuri pada menit ke-43 dan 45+1. Di babak kedua, Kushedya Yudo memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62. Tetapi, tim berjuluk Juku Eja kembali menambah keunggulan berkat gol Adilson Silva pada menit ke-80.

Pada tambahan waktu, menit ke-90+2', Evandro Brandao mencetak gol untuk RANS melalui tendangan penalti. Gol ini membuat skor akhir menjadi 3-2. RANS pun tertahan di peringkat ke-16 dengan 35 poin.

Pada pekan ke-34, kejutan terjadi ketika Persita Tangerang berhasil memetik tiga poin terakhir musim ini dengan mengalahkan Bali United 4-2. Hasil ini membuat tim berjuluk Pangeran Cisadane akan tetap berlaga di Liga 1 musim depan. Mereka finis di urutan ke-14 dengan 39 poin.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan ke-34

28 April 2024

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 2-1

29 April 2024

Persikabo 1973 vs Barito Putera 3-4

30 April 2024

Persita Tangerang vs Bali United 4-2

Bhayangkara FC vs Persis Solo 0-1

Madura United vs Arema FC 0-0

Dewa United vs Borneo FC 2-1

Persija Jakarta vs PSIS Semarang 2-1

PSS Sleman vs Persib Bandung 1-0

PSM Makassar vs RANS Nusantara FC 3-2

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 34 70 2 Persib Bandung 34 62 3 Bali United 34 58 4 Madura United 34 55 5 Dewa United 34 54 6 PSIS Semarang 34 53 7 Persis Solo 34 50 8 Persija Jakarta 34 48 9 Persik Kediri 34 48 10 Barito Putera 34 46 11 PSM Makassar 34 44 12 Persebaya Surabaya 34 42 13 PSS Sleman 34 39 14 Persita Tangerang 34 39 15 Arema FC 34 38 16 RANS Nusantara FC 34 35 17 Bhayangkara FC 34 26 18 Persikabo 34 20



Daftar Top Skor Liga 1 2023-2024

26 gol:

David da Silva (Persib Bandung).

23 gol:

Flavio Silva (Persik Kediri)

21 gol:

Alex Martins (Dewa United).

16 gol:

Junior Brandao (Bhayangkara FC).

Gustavo Almeida (Persija).

14 gol:

Kenzo Nambu (PSM Makassar).

Ciro Alves (Persib).

13 Gol:

Matias Mier (Bhayangkara FC)

Gustavo Tocantins (Barito Putera).

12 gol:

Ramiro Fergonzi (Persita).

Felipe Cadenazzi (Borneo FC)

11 Gol:

Stafeno Lilipaly (Borneo FC)

Mitsuru Maruoka (Rans)

Jefferson de Assis (Bali United)

Moussa Sidebe (Persis Solo)

Gali Freitas (PSIS)

Marko Simic (Persija Jakarta).

10 Gol:

Ryo Matsumura (Persija Jakarta)

Bruno Moreira (Persebaya)

Risaldi Malik (Madura United)

Carlos Fortes (PSIS Semarang)

Charles Lokolingoy (Arema FC).

