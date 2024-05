Profil Majed Mohammed Al Shamrani, Wasit untuk Laga Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Piala Asia U-23 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Timnas U-23 Indonesia vs Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024, Kamis, 2 Mei akan kembali dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi, Majed Mohammed Al Shamrani.

Ini merupakan kali kedua pertandingan Skuad Garuda bakal dipimpin oleh Mohamed Al Shamrani. Sebelumnya, dia pernah menjadi pengadil lapangan saat anak asuh Shin Tae-yong bertanding melawan Australia pada babak grup. Kala itu, Indonesia menang dengan skor tipis 1-0.

Kali ini, Al Shamrani bakal didampingi oleh dua rekan senegaranya yang menjadi asisten wasit satu dan dua, yakni Hesham Mohammed dan Omar Ali Aljamal. Kemudian untuk wasit keempatnnya, AFC menunjuk Hanna Hattab dari Suriah.

Dari sisi VAR, Abdullah Dhafer asal Arab Saudi bakal menjadi wasit utama VAR. Ia didampingi Sivakorn Pu-Udom asal Thailand sebagai asisten wasit VAR. Kembali terpilihnya Sivakorn menuai perhatian pecinta sepak bola Tanah Air karena sudah dua kali dia terlibat dalam laga Timnas U-23 Indonesia.

Sebelumnya, Sivakorn dua kali ditunjuk menjadi wasit utama VAR pada laga kontra Qatar dan Uzbekistan yang keduanya berujung dengan kekalahan. Ini menjadi ketiga kalinya wasit berusia 36 tahun itu menjadi pengadil dalam pertandingan Timnas U-23 Indonesia, namun statusnya sebagai asisten wasit VAR.

Profil Majed Mohammed Al Shamrani

Majed Mohammed Al Shamrani merupakan wasit asal Arab Saudi yang lahir pada 8 Desember 1989. Hingga saat ini, dia hanya memimpin pertandingan yang ruang lingkupnya di benua Asia saja.

Wasit berusia 34 tahun itu telah mengadili 85 pertandingan di semua ajang dengan catatan 309 kartu kuning dikeluarkan, delapan kartu kuning kedua, dan 11 kartu merah langsung. Al Shamrani terbilang cukup sering memberikan pelanggaran penalti dengan total 24 kali menunjuk titik putih.

Al Shamrani dapat dikatakan cukup familiar dengan Indonesia sebab dia sebelumnya pernah dua kali memimpin pertandingan Tim Merah Putih melawan Vietnam pada ajang SEA Games 2019. Saat itu, Timnas U-22 Indonesia dua kali kalah dengan skor 1-2 dan 0-3.

Selain itu, dia juga sempat menjadi wasit untuk dua pertandingan Timnas U-20 Indonesia dalam ajang Piala Asia U-20 2023. Adapun dua laga yang dipimpinnya adalah ketika Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan dan menang 1-0 atas Suriah.

Tak hanya di level tim nasional, klub Indonesia PSM Makassar juga pernah merasakan dipimpin oleh Al Shamrani. Juku Eja yang tampil dalam babak kualifikasi Piala AFC 2023-2023 berhasil menang telak 4-0 atas klub Myanmar, Yangon United.

Saat ini, Al Shamrani menjadi wasit reguler di Liga Pro Arab Saudi. Duel Timnas U-23 Indonesia vs Irak bakal menjadi laga Piala Asia U-23 2024 ketiga yang dipimpinnya. Sebelumnya dia telah menjadi wasit untuk duel Indonesia vs Australia dan Jepang vs Korea Selatan.

