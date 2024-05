Kata Pep Guardiola setelah Manchester City Kalahkan Fulham dan Geser Arsenal dari Puncak Klasemen Liga Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Pep Guardiola menyebut bahwa para pemain Manchester City sudah terbiasa dengan tekanan sehingga bisa mengambil alih posisi puncak klasemen Liga Inggris dari Arsenal.

Manchester City menang 4-0 atas Fulham pada Sabtu, 11 Mei, sekaligus membawa mereka naik ke puncak klasemen dengan perolehan 85 poin, unggul dua angka dari Arsenal yang turun ke posisi dua.

"Para pemain saya suka bermain dengan tekanan, mereka sudah terbiasa. Para pemain menikmati perasaan ini,” kata Guardiola sebagaimana diwartakan AFP pada Sabtu, 11 Mei.

"Musim ini sama saja, jangan memikirkan apa pun selain pertandingan berikutnya. Fokus untuk memenangkan pertandingan berikutnya kemudian lihat apa yang terjadi. Kami pergi ke London dan mencoba untuk menang," kata Guardiola.

Kendati demikian, Guardiola menyatakan bahwa timnya tidak boleh lengah pada dua laga tersisa melawan Tottenham dan West Ham. Sebab, secara matematis Arsenal bisa saja kembali memimpin karena selisih antara kedua tim hanya dua poin.

"Pada pertandingan terakhir musim ini melawan West Ham, nasib ada di tangan kami dan itulah yang kami inginkan. Ini akan sulit namun kami siap menghadapi tantangan tersebut," kata bekas pelatih Barcelona itu.

Pada dua laga tersisa, Arsenal akan melakoni laga berat melawan Manchester United dan Everton. Adapun tim peringkat tiga Liverpool melawan Aston Villa dan Wolves.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-37, Vidio)

Sabtu, 11 Mei 2024

Fulham vs Manchester City 0-4

Bournemouth vs Brentford 1-2

Everton vs Sheffield United 1-0

Newcastle vs Brighton 1-1

Tottenham vs Burnley 2-1

West Ham vs Luton Town 3-1

Wolverhampton vs Crystal Palace 1-3

Nottingham Forest vs Chelsea 1-2

Minggu, 12 Mei 2024

22:30 Manchester United vs Arsenal (SCTV

Selasa, 14 Mei 2024

02:00 Aston Villa vs Liverpoool.

Klasemen Liga Inggris





Pilihan Editor: Timnas U-20 Indonesia Bakal Turun di Turnamen Toulon 2024, Satu Grup Bersama Italia dan Jepang