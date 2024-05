Jadwal Timnas U-20 Indonesia dalam Turnamen Toulon 2024 di Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan mengikuti turnamen internasional dalam waktu dekat, yakni Turnamen Maurice Revello atau yang dikenal dengan Turnamen Toulon 2024. Turnamen yang pada tahun ini memasuki edisi ke-50 akan digelar di enam kota di Prancis pada 3-16 Juni 2024.

Keenam kota yang menjadi tempat penyelenggaraan adalah Bouches-du-Rhône: Aubagne, Fos-sur-Mer, Salon-de-Provence, Vitrolles, serta Arles dan Mallemort.

Kepastian partisipasi Timnas U-20 Indonesia, yang dilatih Indra Sjafri, pada ajang tersebut diungkapkan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga.

“Iya memang benar kita akan ikut turnamen tersebut dan yang kita kirim adalah timnya U-20 yang dipegang oleh Pak Indra Sjafri. Padahal baru saja kita daftar, langsung diumumkan sama mereka,” kata Arya Sinulingga, kepada wartawan, Jumat lalu.

Dalam pembagian grup yang dirilis di situs resmi turnamen, Indonesia U-20 tergabung di Grup B. Dalam grup tersebut, mereka bakal menghadapi Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina.

Jika mengacu pada jadwal pertandingan, pada laga perdana Indonesia U-20 bakal menghadapi Ukraina di Vitrolles, 4 Juni nanti. Timnas U-20 Indonesia baru akan menghadapi Italia pada laga pemungkas yang digelar di Salon-de-Provence, 12 Juni mendatang.

Turnamen ini adalah bagian dari persiapan tim menuju ke Piala AFF U-19 2024, serta Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Nantinya, Timnas U-20 Indonesia diharapkan lolos ke Piala Asia U-20 2025 dan bisa melaju ke Piala Dunia U-20 2025.

Sebelumnya, tim ini juga sudah menjalani beberapa laga internasional di Jakarta. Di antara lawan yang dihadapi adalah Thailand U-20, Cina U-20, hingga Uzbekistan U-20.

Pembagian Grup Turnamen Toulon 2024:

Grup A: Arab Saudi, Korea Selatan, Pantai Gading, Prancis, Meksiko

Grup B: Indonesia, Italia, Jepang, Panama, Ukraina.

Jadwal Timnas U-20 Indonesia di Grup B Turnamen Toulon 2024:

4 Juni 2024: Indonesia vs Ukraina (Vitrolles)

6 Juni 2024: Indonesia vs Panama (Aubagne)

8 Juni 2024: Jepang vs Indonesia (Fos-sur-Mer)

12 Juni 2024: Italia vs Indonesia (Salon-de-Provence).

