Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Irak, Harga Termurah Rp 250.000

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno Jakarta, 6 Juni 2024. PSSI telah menyediakan tiket bagi masyarakat yang ingin menonton.

Selain menjamu Irak, tim asuhan Shin Tae-yong ini juga akan meladeni Filipina pada 11 Juni 2024. Dua laga terakhir Indonesia di Grup F itu akan menjadi penentu langkah tim asuhan Shin Tae-yong ini maju ke putaran ketiga.

Penonton juga bisa membeli tiket terusan kedua laga sekaligus. Untuk tiket satuan harga termurah dibanderol Rp 250.000. Sedangkan harga tiket terusan paling murah dibanderol seharga Rp 450.000. Simak cara beli tiket Indonesia vs Irak Juni 2024 di bawah ini.



Cara Beli Tiket Indonesia vs Irak Juni 2024

Dilansir dari akun Instagram @timnas.indonesia, link tiket Timnas vs Irak bisa di klik lewat dua situs resmi, yaitu kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com. Bagi yang ingin menonton langsung laga tersebut, simak cara beli tiket Indonesia vs Irak yang akan digelar pada Juni 2024 berikut ini.

- Kunjungi situs https://kitagaruda.id atau https://id.bookmyshow.com.

- Klik poster pertandingan Timnas Indonesia vs Irak atau Indonesia vs Filipina.

- Pembeli akan diarahkan ke situs https://timnasgaruda.bigtix.io.

- Pilih pertandingan yang ingin ditonton, dan pembeli akan masuk ke halaman antrean.

- Setelah masuk ke halaman pembelian, masukkan jumlah tiket yang akan dibeli.

- Pilih kategori zona dan nomor kursi.

- Masukkan nominal donasi (opsional).

- Halaman akan menampilkan total harga yang harus dibayar.

- Selanjutnya, isi data diri dan konfirmasi data.

- Pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran sesuai nominal yang tercantum.

Selain membeli tiket satuan, penonton juga bisa membeli tiket terusan untuk laga Indonesia vs Irak dan Indonesia vs Filipina berikut langkah-langkahnua.

- Akses situs kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com, lalu cari tiket pertandingan Indonesia melawan Irak-Filipina.

- Pilih kategori tiket sesuai dengan tribun yang diinginkan di Stadion GBK.

- Teliti syarat dan ketentuan sebelum mengklik tombol "Buy Package".

- Kemudian, masukkan jumlah paket tiket untuk pertandingan Indonesia melawan Irak-Filipina.

- Selanjutnya, pilih kategori zona dan nomor kursi yang diinginkan.

- Tahap berikutnya akan menampilkan opsi "Donasi" yang bersifat opsional, pembeli bisa memilih untuk berdonasi atau tidak.

- Situs akan menampilkan total harga pembelian tiket untuk pertandingan Indonesia melawan Irak-Filipina.

- Jika sudah yakin, klik tombol "Checkout" di bagian bawah.

- Masukkan data diri Anda seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon.

- Konfirmasi data yang telah dimasukkan di tahap sebelumnya.

- Pilih metode pembayaran untuk menyelesaikan transaksi pembelian tiket pertandingan Indonesia melawan Irak-Filipina.

- Selesai.

Harga Tiket Timnas vs Irak Juni 2024

Berikut adalah rincian harga tiket Timnas Indonesia vs Irak dan juga harga tiket pertandingan Indonesia vs Filipina per masing-masing laga. Harga yang tertera belum termasuk asuransi, pajak, dan biaya jasa.

- Premium West-East (Kuning): Rp 1.250.000

- Kategori Garuda West-East (Biru): Rp 850.000

- Kategori Garuda North-South (Ungu): Rp 550.000

- Kategori Upper Garuda (Abu-Abu): Rp 250.000

Harga Tiket Terusan Timnas vs Irak-Filipina

Bagi yang ingin membeli tiket terusan, penyelenggara menyediakan hadiah berupa 2 set merchandise untuk 10 ribu pembeli pertama. Batas waktunya hanya sampai 22 Mei 2024 dan pembelian tiket terusan hanya bisa dilakukan untuk pembelian di kategori yang sama untuk menonton laga melawan Irak dan Filipina.

Berikut adalah rincian harga tiket terusan Timnas Indonesia vs Irak-Filipina:

- Premium West-East (Kuning): Rp 2.250.000

- Garuda West-East (Biru): Rp 1.500.000

- Garuda North-South (Ungu): Rp 1.000.000

- Upper Garuda (Abu-Abu): Rp 450.000

RIZKI DEWI AYU

