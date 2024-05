Hasil Liga Inggris Pekan Terakhir: Manchester City Menjadi Juara setelah Kalahkan West Ham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil menjuarai Liga Inggris 2023-2024. Mereka memastikan diri merebut gelar setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan terakhir di Etihad Stadium, 19 Mei 2024.

Phil Foden menjadi pahlawan kemenangan Man City. Pemain berusia 23 tahun itu memborong dua gol The Citizens, pada menit kedua dan ke-18. Gol pertamanya dicetak meneruskan umpan Bernardo Silva sedangkan yang kedua dari assist Jeremy Doku.

West Ham sempat mengecilkan ketertinggalan lewat gol Mohamed Kudus pada menit ke-42. Namun, Man City kembali menjauh lewat gol Rodri pada menit ke-59, yang tercipta berkat assist kedua Silva.

Kemenangan itu mengantar Manchester City finis di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 91 dari 38 laga. Tim asuhan Pep Guardiola ini unggul dua angka dari Arsenal yang dalam laga terakhirnya menang 2-1 atas Everton.

Ini menjadi gelar juara yang ke-10 bagi Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola itu terus menjadi juara dalam empat musim terakhir.

Sementara itu, empat tiket Liga Champions sudah sejak pekan sebelumnya terdistribusi. Tiket tersebut diraih Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Aston Villa.

Untuk tiket Liga Europa diraih Tottenham Hotspur yang finis kelima. Mereka menang 3-0 atas Sheffield United dalam laga terakhirnya.

Sedangkan tiket Liga Conference menjadi hak Chelsea. Mereka finis keenam setelah mengalahkan Bournemouth dengan skor 2-1.

Adapun Luton Town menjadi tim ketiga yang terdegradasi setelah dalam laga terakhirnya dikalahkan Fulham 2-4. Mereka dipastikan finis di posisi tiga terbawah klasemen, bersama Sheffield United dan Burnley yang sudah terlebih dahulu turun kasta ke Championships.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-38:

Manchester City vs West Ham 3-1

Arsenal vs Everton 2-1

Brentford vs Newcastle 2-4

Brighton vs Manchester United 0-2

Burnley vs Nottingham 1-2

Chelsea vs Bournemouth 2-1

Crystal Palace vs Aston Villa 5-0

Liverpool vs Wolves 2-0

Luton vs Fulham 2-4

Sheffield United vs Tottenham 0-3..

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Poin 1 Man City 38 91 2 Arsenal 38 89 3 Liverpool 38 82 4 Aston Villa 38 68 5 Tottenham 38 66 6 Chelsea 38 63 7 Newcastle 38 60 8 Man United 38 60 9 West Ham 38 52 10 Crystal Palace 38 49 11 Bournemouth 38 48 12 Brighton 38 48 13 Fulham 38 47 14 Wolves 38 46 15 Everton 38 41 16 Brentford 38 39 17 Nottingham 38 32 18 Luton Town 38 26 19 Burnley FC 38 24 20 Sheffield 38 16

.



