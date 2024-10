Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 5 Oktober: Liverpool, Man City, dan Arsenal di Liga Inggris; Real Madrid di Liga Spanyol; Inter Milan di Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam dan Minggu dinihari, 5-6 Oktober 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak pertandingan menarik yang akan berlangsung.

Liga Inggris akan memasuki pekan ketujuh. Malam ini antara lain ada laga Crystal Palace vs Liverpool, Arsenal vs Southampton, dan Manchester City vs Fulham.

Dalam klasemen Liga Inggris, Liverpool memuncaki klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Manchester City dan Arsenal berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai 14.

Jadwal Liga Spanyol malam ini antara lain akan menampilkan laga Real Madrid vs Villarreal. Real Madrid baru ditahan Atletico Madrid 1-1. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 18 dari 8 laga, tertinggal tiga angka dari Barcelona. Villarreal ada di posisi ketiga dengan nilai 17.

Jadwal Liga Italia malam ini diisi duel Inter vs Torino. Dari Liga Jerman ada partai Union Berlin vs Dortmund. Sedangkan Liga Prancis akan menghadirkan laga Lille vs Toulouse dan Rennes vs AS Monaco.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu dan Minggu dinihari, 5-6 Oktober 2024

Liga Inggris

(Pekan ketujuh, live Vidio)

18:30 Crystal Palace vs Liverpool

21:00 Arsenal vs Southampton

21:00 Brentford vs Wolves

21:00 Leicester City vs Bournemouth

21:00 Manchester City vs Fulham

21:00 West Ham vs Ipswich Town

23:30 Everton vs Newcastle United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan Ke-9, live Vidio/Bein Sports

19:00 Espanyol vs Mallorca

21:15 Getafe vs Osasuna

23:30 Las Palmas vs Celta Vigo

23:30 Valladolid vs Vallecano

02:00 Real Madrid vs Villarreal.

Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sports)

20:00 Udinese vs Lecce

23:00 Atalanta vs Genoa

01:45 Inter vs Torino.

Liga Jerman

(Pekan keenam, Vision+)

20:30 Leverkusen vs Holstein

20:30 Bremen vs Freiburg

20:30 Union Berlin vs Dortmund

20:30 Bochum vs Wolfsburg

23:30 St. Pauli vs Mainz.

Ligue 1 Prancis

(pekan ketujuh, Bein Sports)

22:00 Saint-Étienne vs Auxerre

00:00 Lille vs Toulouse

02:00 Rennes vs AS Monaco.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal hari berikutnya…