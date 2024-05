Serba-serbi Final Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Lukisan Wajah Bobotoh hingga Koreografi It's Coming Home

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah momen unik tercipta menjelang laga leg pertama final Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung vs Madura United pada Minggu, 26 Mei 2024. Dua orang Bobotoh asal Lombok rela melukis wajahnya sebagai bentuk dukungan terhadap tim kesayangannya.

Berdasarkan pantauan Tempo, sekelompok Bobotoh yang terdiri dari delapan orang saling bergantian melukis wajahnya dengan cat berwarna putih dan biru. Kegiatan itu dilakukan tepat di belakang tribun media atau tribun barat stadion.

Mereka menggoreskan tinta dengan berbagai motif yang berbeda. Ada yang melukis gambar persegi panjang secara horizontal di bagian mata, ada pula yang membuat bendera putih biru di pipi dan menambahkan tulisan juara di bagian jidatnya. Dua dari delapan Bobotoh itu ternyata berasal dari Lombok.

Agus, salah satu bagian dari kawanan Bobotoh tersebut mengungkapkan alasannya rela membuat wajahnya berlumuran tinta. "Ini (melukis wajah) spesial final. Saya datang jauh-jauh dari Lombok demi Persib," ujar dia sambil menunjuk logo Persib pada jersey yang dikenakannya di tribune barat stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, 26 Mei 2024.

Pria berkacamata itu, bersama salah seorang temannya ternyata sudah sepakan datang ke Bandung hanya demi melihat langsung tim kesayangannya. Kehadiran dia dan rekan-rekannya pun menuai perhatian beberapa penonton lain. Bahkan, salah satu fotografer sampai memotret kedelapan pemuda dengan wajah penuh tinta tersebut.

Koreo yang Ditampilkan Bobotoh menjelang laga final Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung vs Madura United di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu, 26 Mei 2024. TEMPO/Randy

Aksi lain dipertontokan Bobotoh sesaat sebelum kick off pertandingan dimulai. Para pendukung Maung Bandung yang memenuhi tribun Timur memperlihatkan koreografi bertuliskan "It's Coming Home." Kalimat itu merujuk pada harapan mereka agar Persib membawa pulang trofi Liga 1 yang terakhir kali didapat pada 2014. Kala itu, kompetisi sepak bola Indonesia masih bernama Liga Super Indonesia.

Koreografi itu dibarengi dengan berbagai nyanyian dukungan untuk Pangeran Biru. Adapun frasa "It's Coming Home" sendiri sebelumnya dipopulerkan oleh suporter tim nasional Inggris dalam ajang Euro 2020 lalu. Kala itu, The Three Lions yang sudah masuk final diharapkan bisa membawa pulang torfi ke Tanah Brittania, namun mereka justru kalah 2-3 lewat adu penalti dari Italia di babak final.

Laga final Championship Series Liga 1 2023-2024 menggunakan format dua leg. Setelah bermain di Bandung, Persib dan Madura United akan kembali bersua pada laga leg kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat, 31 Mei 2024.

