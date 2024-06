Jadwal Lengkap Timnas Indonesia Berbagai Level Usai Sepanjang Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur pada bulan Juni memiliki banyak agenda pertandingan sepanjang Juni 2024, termasuk dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala AFF U-16.

Timnas Indonesia senior tercatat akan melakoni partai hidup mati menghadapi Filipina pada matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni.

Pada pertandingan ini Thom Haye serta kolega dituntut untuk mengamankan poin penuh untuk melaju ke ronde ketiga, tanpa bergantung hasil dari laga Irak kontra Vietnam.

Kini skuad asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan tujuh poin dari lima pertandingan, berjarak satu poin saja dari Vietnam di posisi ketiga.

Selanjutnya ada Timnas Indonesia U-20 yang melanjutkan perjalanan mereka di Maurice Revello Tournament dengan menghadapi Jepang, Sabtu malam.

Setelah selalu menelan kekalahan pada dua pertandingan sebelumnya, Skuad Garuda Nusantara tentu ingin untuk menorehkan poin perdana ketika berhadapan dengan Jepang.

Seusai menghadapi Jepang, anak-anak asuhan Indra Sjafri akan melakoni partai berat kontra Italia pada pertandingan pamungkas Grup B, Rabu, 12 Juni 2024.

Selain itu, pada bulan Juni juga Timnas Indonesia U-16 akan memulai perjalanan mereka pada ajang Piala AFF U-16 yang diselenggarakan di Solo.

Pada bulan Juni ini, skuad asuhan Nova Arianto tersebut dijadwalkan akan menghadapi Singapura, Filipina dan Laos.

Jadwal Timnas Indonesia di Berbagai Level Sepanjang Juni 2024:

Kualifikasi Piala Dunia 2026

Selasa, 11 Juni 2024: Indonesia vs Filipina, 19.30 WIB.

Maurice Revello Tournament

Sabtu, 8 Juni 2024: Indonesia U-20 vs Jepang U-20, 19.00 WIB

Rabu, 12 Juni 2024: Indonesia U-20 vs Italia U-20, 23.15 WIB

Piala AFF U-16

Jumat, 21 JUni 2024: Indonesia U-16 vs Singapura U-16, 19.30 WIB

Senin, 24 Juni 2024: Filipina U-16 vs Indonesia U-16, 19.30 WIB

Kamis, 27 Juni 2024: Indonesia U-16 vs Laos U-16, 19.30 WIB

Pertandingan Persahabatan

Sabtu, 8 Juni 2024: Indonesia Putri vs Bahrain Putri, 17.00 WIB

Selasa, 11 Juni 2024: Bahrain Putri vs Indonesia Putri, 17.00 WIB.

