H-5 Euro 2024: Jadwal Lengkap Fase Grup yang Mulai Kick Off pada 15 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Euro 2024 alias Piala Eropa akan bergulir di Jerman pada 14 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Ini gelaran Euro atau Piala Eropa edisi ke-17 dan untuk ketiga kalinya digelar di negara ini.

Euro 2024 turnamen bagi negara-negara Eropa yang menampilkan 24 kontestan, termasuk Jerman sebagai tuan rumah yang lolos secara otomatis. Dari 24 tim tersebut akan dibagi menjadi 6 grup (Grup A hingga Grup F) yang setiap grupnya terdiri dari empat tim.

Dari 24 tim itu, 21 di antaranya memastikan tiket lewat kualifikasi grup. Sedangkan tiga tim sisanya memastikan tiket putaran final setelah menang dalam final play-off Euro 2024, Rabu, 27 Matret 2024 dini hari WIB.

Mereka adalah Polandia (pemenang play-off A), Ukraina (pemenang play-off B), dan Georgia (pemenang play-off C). Polandia lolos setelah menang dalam adu penalti atas Wales, 5-4 setelah diwaktu normal dan perpanjangan waktu imbang 0-0.

Georgia juga meraih kemenangan dengan cara yang sama, menang 4-2 atas Yunani dalam adu penalti setelah 0-0 di waktu normal dan perpanjangan waktu. Sementara Ukraina ke Euro 2024 setelah menang 2-1 atas Islandia.

Berdasarkan hasil undian atau drawing Euro 2024 yang digelar pada 2 Desember 2023 lalu, ketiga tim tersebut telah ditentukan tempat mereka dalam undian grup.

Polandia di Grup D bersama Belanda, Austria, dan Prancis. Sedangkan Ukraina masuk Grup E bersama Belgia, Slovakia, dan Rumania. Georgia di Grup F bersama Turki, Portugal, dan Republik Ceko.

Euro 2024 akan digelar di 10 kota yaitu Berlin, Munchen, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Dusseldorf, Cologne, dan Leipzig. Euro 2024 akan dimulai dengan fase grup, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, dan final.

Untuk fase grup, akan dimulai pada Jumat 14 Juni 2024 seiring dimulainya Euro 2024. Laga fase grup akan terdiri dari 36 pertandingan, berakhir pada 27 Juni 2024 nanti. Laga pertama Euro 2024 akan menampilkan Jerman vs Skotlandia dari Grup A sebagai laga pembuka yang digelar pada Sabtu 15 Juni 2024 dini hari atau pukul 02.00 WIB.

Dilansir dari Skor.id, berikut jadwal lengkap fase grup Euro 2024:

FASE GRUP

15 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Jerman vs Skotlandia

Grup A 20.00 WIB Hungaria vs Swiss

Grup B 23.00 WIB Spanyol vs Kroasia

16 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Italia vs Albania

Grup D 20.00 WIB Polandia vs Belanda

Grup C 23.00 WIB Slovenia vs Denmark

17 Juni 2024

Grup C 02.00 WIB Serbia vs Inggris

Grup E 20.00 WIB Rumania vs Ukraina

Grup E 23.00 WIB Belgia vs Slovakia

18 Juni 2024

Grup D 02.00 WIB Austria vs Prancis

Grup F 23.00 WIB Turki vs Georgia

19 Juni 2024

Grup F 02.00 WIB Portugal vs Rep. Ceko

Grup B 20.00 WIB Kroasia vs Albania

Grup A 23.00 WIB Jerman vs Hungaria

20 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Skotlandia vs Swiss

Grup C 20.00 WIB Slovenia vs Serbia

Grup C 23.00 WIB Denmark vs Inggris

21 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Spanyol vs Italia

Grup E 20.00 WIB Slovakia vs Ukraina

Grup D 23.00 WIB Polandia vs Austria

22 Juni 2024

Grup D 02.00 WIB Belanda vs Prancis

Grup F 20.00 WIB Georgia vs Rep. Ceko

Grup F 23.00 WIB Turki vs Portugal

23 Juni 2024

Grup E 02.00 WIB Belgia vs Rumania

24 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Skotlandia vs Hungaria

Grup A 02.00 WIB Swiss vs Jerman

25 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Albania vs Spanyol

Grup B 02.00 WIB Kroasia vs Italia

Grup D 23.00 WIB Prancis vs Polandia

Grup D 23.00 WIB Belanda vs Austria

26 Juni 2024

Grup C 02.00 WIB Denmark vs Serbia

Grup C 02.00 WIB Inggris vs Slovenia

Grup E 23.00 WIB Slovakia vs Rumania

Grup E 23.00 WIB Ukraina vs Belgia

27 Juni 2024

Grup F 02.00 WIB Rep. Ceko vs Turki

Grup F 02.00 WIB Georgia vs Portugal

Untuk final Euro 2024 akan digelar pada Ahad14 Juli 2024 malam waktu setempat atau Senin 15 Juli 2024 dini hari WIB. Juara dan runner-up dari masing-masing grup akan lolos ke fase knockout, ditambah empat tim dari peringkat ketiga terbaik.

