PSSI Siapkan Bonus Jika Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan PSSI telah menyiapkan bonus untuk Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, menurut dia, federasi sudah mengatur bonus-bonus lain andai Skuad Garuda melenggang ke fase yang lebih jauh.

"Kalau soal bonus sudah diatur. Nanti (kalau) kami bisa lolos ke round tiga itu sudah ada bonusnya, demikian pula selanjutnya sudah ada bonus yang dipersiapkan PSSI," ujar dia saat ditemui di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Juni 2024.

Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melenggang ke putaran ketiga. Skuad Garuda menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi tujuh poin, unggul satu poin dari Vietnam yang pada pertandingan terakhir bakal bersua Irak.

Peluang Skuad Garuda lolos terbuka lebar. Meski mengalami kekalahan dari Filipina, kesempatan melaju ke fase berikutnya tetap terbuka namun mereka harus bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Irak pada Rabu dinihari WIB, 12 Juni 2024.

Sumardji tidak merinci berapa bonus yang akan diberikan. Namun, dia menegaskan perihal itu federasi pasti bakal menyiapkannya. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara Presisi Indonesia FC mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia menjelang laga kontra Filipina berjalan baik.

Shin Tae-yong, kata dia, tak hanya menyiapkan strategi dan fisik, tetapi juga mental para pemain. Sumardji mengatakan mental Pasukan Garuda sempat down usai kekalahan 0-2 atas Irak. "Sejak kalah sama Irak, persiapan tentu sudah disiapkan Shin Tae-yong dengan baik dari strategi, fisik, dan mental karena berkaitan dengan kekalahan kemarin itu berdampak sama mental. Tetapi beberapa hari sama-sama sudah dipersiapkan dengan baik."

"Melawan Filipina adalah benar-benar perjuangan yang berat bagi pemain karena terbebani harus lolos. Maka targetnya sesuai dengan target Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) dan semuanya, kami menginginkan lolos (ke putaran ketiga)," kata dia.

Laga Timnas Indonesia vs Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni. Sumardji memastikan semua pemain dalam kondisi fit. Ia berharap agar pasukan Timnas Indonesia dapat mengeluarkan kekuatan terbaiknya. "Tentu harapan kami semua, semua pemain bisa bermain all out."

