Preview Irak vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Timnas Irak vs Vietnam akan tersaji pada pertandingan terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra International Stadium pada Rabu, 12 Juni 2024, pada pukul 01.00 WIB. Irak yang sudah memastikan lolos ke putaran tiga kemungkinan akan tetap memainkan pilar utamanya di babak pertama.

Pelatih Timnas, Jesus Casas, tidak akan mengambil resiko kalah di hadapan publiknya sendiri. Sejumlah pemain kunci seperti striker Aymen Hussein, gelandang Osama Rashid, dan kiper Jallal Husein akan tetap berada dalam susunan pemain utama Irak. Ini akan membantunya mempertahankan rekor kemenangan sempurna sepanjang babak kualifikasi.

Sementara itu, Vietnam harus memenangi laga ini untuk memastikan lolos ke putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, peluang itu juga bergantung dengan hasil pertandingan Timnas Indonesia dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.00 WIB. The Golden Warriors harus berharap Timnas Indonesia kalah jika mau lolos.

Jika Indonesia berhasil mengalahkan Filipina, hasil Irak vs Vietnam tidak akan punya pengaruh lagi. Meski mesti harus menanti hasil laga lain, pelatih Vietnam, Kim Sang-Sik diprediksi akan menurunkan sejumlah pilar intinya untuk melawan Irak. Kim tidak ingin rekor saat menangani Vietnam yang baru saja meraih kemenangan atas Filipina dengan skor 3-2 ternoda dengan kekalahan.

Head to Head Irak vs Vietnam

21/07/2007 Irak vs Vietnam 2-0 Piala Asia 2007

08/10/2015 Vietnam vs Irak 1-1 Kualifikasi Piala Dunia 2026

29/03/2016 Irak vs Vietnam 1-0 Kualifikasi Piala Dunia 2026

08/01/2019 Irak vs Vietnam 3-2 Piala Asia 2019

21/11/2023 Vietnam vs Irak 0-1 Kualifikasi Piala Dunia 2026

24/01/2024 Irak vs Vietnam 3-2 Piala Asia 2023

5 Laga Terakhir Timnas Irak:

24/01/2024 Irak 3 - 2 Vietnam

29/01/2024 Irak 2 - 3 Yordania

22/03/2024 Irak 1 - 0 Filipina

26/03/2024 Filipina 0 - 5 Irak

06/06/2024 Indonesia 0 - 2 Irak

5 Laga Terakhir Timnas Vietnam:

19/01/2024 Vietnam 0-1 Indonesia

24/01/2024 Irak 3-2 Vietnam

21/03/2024 Indonesia 1-0 Vietnam

26/03/2024 Vietnam 0-3 Indonesia

06/06/2024 Vietnam 3-2 Filipina

Prediksi Susunan Pemain

Irak: Jalal Hassan; Suad Natiq, Rebin Sulaka, Hussein Ali Haidar, Osama Rashid, Bashar Rasan, Amir Al Ammari, Ibraheem Bayesh, Zidane Iqbal, Ahmed Al Hajjaj, Aymen Hussein

Pelatih: Jesús Casas

Vietnam: ng Vn Lâm, Bùi Tin Dng, Duy Mnh, Phm Xuân Mnh, Nguyn Quang Hi, Hùng Dng, Nguyn c Chin, Nguyn Hoàng c, Khut Vn Khang, Nguyn Vn Toàn, Nguyn Tin Linh

Pelatih: Kim Sang-Sik

Prediksi Irak vs Vietnam

Meskipun berhasil membalikkan keadaan saat mengalahkan Filipina dengan skor 3-2, Vietnam akan menghadapi ujian berat ketika menghadapi Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia punya keinginan untuk menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri akan menjadi kekuatan tambahan untuk Irak meraih kemenangan dalam laga ini. Prediksi: Irak 3-1 Vietnam.

