Jadwal Pertandingan, Daftar Skuad, dan Peta Persaingan Grup C Piala Eropa 2024: Inggris, Denmark, Slovenia, Serbia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup C Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 bakal diisi oleh Denmark, Inggris, Serbia, dan Slovenia. Inggris yang menjadi finalis sekaligus runner-up musim lalu menjadi favorit terkuat untuk lolos dari grup ini.

Melihat daftar penghuni di Grup C Euro 2024, Inggris di atas kertas memang lebih unggul dibandingkan Denmark, Serbia, dan Slovenia. Gelaran Euro 2024 yang digelar di Jerman mulai Jumat, 14 Juni 2024 akan menjadi kesempatan "The Three Lions" menebus kegagalan di Euro 2020.

Lantas bagaimana kemungkinan peluang peserta lainnya?

Dilansir dari laman resmi UEFA, ini akan menjadi penampilan kedua Slovenia di ajang Euro setelah terakhir kali berpartisipasi di Euro 2000. Slovenia juga belum mampu berbicara banyak karena kala itu gagal lolos dari fase grup.

Menurut Opta, peluang Slovenia lolos ke babak 16 besar hanya 42,1 persen. Selain itu, persentase mereka menjadi juara grup 6,2 persen, runner-up grup sebesar 19 persen, peluang untuk menjadi peringkat tiga sebesar 30,3 persen, dan juru kunci 44,6 persen. Slovenia memiliki persentase lolos ke final sebesar 1,5 persen, dan hanya 0,4 persen kesempatan menang.

Adapun Denmark akan tampil di turnamen Piala Eropa ke-10 dalam sejarah setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2020. Pada turnamen Piala Eropa 2020, Denmark, yang kehilangan Christian Eriksen karena kolaps di lapangan, mampu melaju hingga semifinal.

Prestasi terbaik Tim Dinamit adalah saat secara mengejutkan menajdi juara di edisi 1992. Pada edisi kali ini, supercomputer Opta memprediksi peluang Denmark lolos ke 16 besar adalah 69,2 persen, dengan 16,3 persen sebagai juara grup. Selain itu, Denmark juga punya peluang enam persen melaju ke final, dengan kesempatan juara 2,2 persen.

Serbia akan meramaikan persaingan di Grup C. Tim ini tercatat lima kali berpartisipasi di ajang Euro, tetapi mereka masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Penampilan terakhir Serbia (sebagai Yugoslavia) adalah pada Euro 2000, sedangkan prestasi terbaik mereka adalah runner-up edisi 1960 dan 1968.

Euro 2024 menjadi penampilan pertama mereka dengan nama Serbia, dan akan diperkuat pemain ternama seperti Dusan Vlahovic, Dusan Tadic, hingga Luka Jovic. Supercomputer Opta memprediksi Serbia lolos ke babak 16 besar dengan persentase 56,2 persen.

Serbia hanya punya peluang 10,3 persen menjadi juara grup, dan 25,8 persen menjadi runner-up Grup C Euro 2024. Peluang lolos Serbia ke laga final adalah 3,5 persen, dan kesempatan menjadi juara hanya 1 persen.

Inggris tetap menjadi favorit menjadi juara Grup C. Skuad Tiga Singa akan berpartisipasi di turnamen Euro ke-11 setelah terakhir tampil di edisi 2020. Pada turnamen antarnegara Eropa terakhir tersebut, Inggris harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Italia. Itu menjadi prestasi terbaik Inggris, karena mereka memang belum pernah menjadi juara.

Menurut supercomputer Opta, peluang Inggris menjadi juara Grup C adalah 67,2 persen, dan peluang lolos ke babak 16 besar 95,4 persen. Inggris menjadi tim terfavorit untuk menjadi jaura Euro 2024 dengan peluang 19,9 persen, di atas Prancis (19,1 persen), dan Jerman (12,4 persen).

Adu Tajam Striker Murni

Persaingan di Grup C Euro 2024 juga bakal diwarnai persaingan sejumlah penyerang haus gol. Empat pemain akan menjadi andalan timnya seperti Harry Kane (Inggris), Benjamin Sesko (Slovenia), Rasmus Hojlund (Denmark) dan Dusan Vlahovic (Serbia).

Pertama, di antara deretan pemain bintang Inggris, Harry Kane memang paling layak untuk mengemban ban kapten. Mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut menjadi pemain yang paling banyak mencatatkan penampilan di skuad saat ini.

Kane adalah pemain kunci di lini serang. Musim ini, Kane bersama dengan Bayern Munchen mengakhiri kompetisi perdananya di Liga Jerman dengan menyegel gelar top skor usai mencetak 36 gol dalam semusim. Kane juga tercatat sebagai top skor Inggris di gelaran Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan koleksi delapan gol.

Pelatih Inggris, Gareth Southgate, yang suka dengan skema 4-2-3-1 akan menempatkan Kane sebagai ujung tombak dengan suplai bola dari pemain muda berbakat seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka dan Phil Foden. Peraih top skor Liga Inggris di musim 2016, 2017 dan 2021 tersebut kini juga telah mencatatkan 63 gol dari 91 laga saat berseragam tim Tiga Singa tersebut.

Kedua, Benjamin Sesko akan jadi andalan untuk membawa Slovenia lolos dari jurang maut persaingan grup C. Sesko yang kini memperkuat RB Leipzig sudah mulai tampil konsisten dengan total melesatkan 18 gol di semua kompetisi musim ini.

Meski baru menginjak usai 21 tahun, Sesko merupakan pemain yang telah mencuri perhatian publik Slovenia. Sesko yang baru melakoni debut pada 1 Juni 2021, kini telah mencatatkan 11 gol dari 28 penampilan saat berseragam Slovenia. Sesko juga merupakan pencetak gol terbanyak Slovenia di Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan mengoleksi lima gol.

Selain itu, tim asuhan pelatih Matjaz Kek tersebut diisi oleh skuad yang berpengalaman seperti Jan Oblak dan Josip Ilicic. Slovenia lolos ke Piala Eropa 2024 dengan status runner-up Grup H Kualifikasi Piala Eropa usai sama-sama mengoleksi 22 poin dengan Denmark.