Klasemen Euro 2024, Rekap Hasil, dan Jadwal Senin Malam 17 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 tengah berlangsung di Jerman, sejak 14 Juni. Sejumlah hasil menarik sudah terjadi pada fase awal.

Sejumlah tim unggulan mampu melewati pertandingan pertama dengan meyakinkan. Timnas Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, dan Inggris sama-sama meraih kemenangan.

Dua tim unggulan lain akan bermain Senin malam ini, 17 Juni 2024, yakni Prancis dan Belgia.

Simak Rekap hasil, jadwal, dan klasemen Euro 2024:

Hasil

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Minggu, 16 Juni 2024

Polandia vs Belanda 1-2

Slovenia vs Denmark 1-1

Serbia vs Inggris 0-1.

Klasemen Euro 2024



Jadwal Euro 2024 Berikutnya

Senin, 17 Juni 2024

20.00 WIB Rumania vs Ukraina (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Belgia vs Slovakia (RCTI, Vision+).

Selasa, 18 Juni 2024

02.00 WIB Austria vs Prancis (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Turki vs Georgia (RCTI, Vision+)

Rabu, 19 Juni 2024

02.00 WIB Portugal vs Ceko (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Kroasia vs Albania (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Jerman vs Hungaria (RCTI, Vision+)

Kamis, 20 Juni 2024

02.00 WIB Skotlandia vs Swiss (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Slovenia vs Serbia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Denmark vs Inggris (RCTI, Vision+)

Jumat, 21 Juni 2024

02.00 WIB Spanyol vs Italia (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Slovakia vs Ukraina (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Polandia vs Austria (RCTI, Vision+)

Sabtu, 22 Juni 2024

02.00 WIB Belanda vs Prancis (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Georgia vs Ceko (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Turki vs Portugal (RCTI, Vision+)

Minggu, 23 Juni 2024

02.00 WIB Belgia vs Rumania (RCTI, Vision+)

Senin, 24 Juni 2024

02.00 WIB Swiss vs Jerman (RCTI, Vision+)

02.00 WIB Skotlandia vs Hungaria (MNCTV, Vision+)

Selasa, 25 Juni 2024

02.00 WIB Albania vs Spanyol (MNCTV, Vision+)

02.00 WIB Kroasia vs Italia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Prancis vs Polandia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Belanda vs Austria (MNCTV, Vision+).

Rabu, 26 Juni 2024

02.00 WIB Denmark vs Serbia (MNCTV, Vision+)

02.00 WIB Inggris vs Slovenia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Slovakia vs Rumania (MNCTV, Vision+)

23.00 WIB Ukraina vs Belgia (RCTI, Vision+)

Kamis, 27 Juni 2024

02.00 WIB Georgia vs Portugal (RCTI, Vision+)

02.00 WIB Ceko vs Turki (MNCTV, Vision+).

