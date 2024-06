Klasemen Euro 2024 dan Rekap Hasil Rabu Dinihari 19 Juni: Timnas Portugal Kalahkan Ceko, Turki Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 pada Rabu dinihari, 19 Juni, menampilkan dua pertandingan Grup F. Timnas Portugal dan Turki sama-sama menang.

Portugal menang 2-1 saat menghadapi Republik Ceko di Stadion Redbull Arena, Leipzig. Gol larut dari pemain pengganti Francisco Conceicao menjadi penentu kemenangan.

Portugal, yang menurunkan Cristiano Ronldo, kebobolan lebih dahulu oleh gol Lukas Provod. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Robin Hranac dan kemudian menang berkat gol Conceicao.

Kemenangan ini mengantar Portugal menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan tiga poin dari satu laga. Sedangkan Republik Ceko berada di posisi ketiga.

Puncak klasemen grup ini ditempati Turki yang menang 3-1 atas Georgia di Signal Iduna Park, Dortmund. Kemenangan itu dipastikan oleh gol spektakuler Arda Guler.

Turki sempat membuka keunggulan berkat gol Mert Muldur. Georges Mikautadze menyamakan kedudukan di babak pertama.

Turki kemudian berhasil mencetak dua gol lagi di babak kedua melalui aksi Arda Guler dan Kerem Akturkoglu.

Pada hari-hari sebelumnya, tim-tim unggulan mampu menang. Mereka adalah Jerman, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris. Satu-satunya kejutan adalah kekalahan Belgia dari Slovakia (0-1).

Jadwal Euro 2024 pada Rabu malam, 19 Juni, akan menampilkan laga Jerman vs Hungaria, Kroasia vs Albania, dan Skotlandia vs Swiss.

Rekap Hasil dan Jadwal Euro 2024:

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Minggu, 16 Juni 2024

Polandia vs Belanda 1-2

Slovenia vs Denmark 1-1

Serbia vs Inggris 0-1.

Senin, 17 Juni 2024

Rumania vs Ukraina 3-0

Belgia vs Slovakia 0-1

Austria vs Prancis 0-1.

Selasa, 18 Juni 2024

Turki vs Georgia 3-1

Portugal vs Republik Ceko 2-1.

Klasemen Euro 2024



