Hasil Copa America 2024: Uruguay ke Semifinal, Singkirkan Brasil Lewat Adu Penalti

TEMPO.CO, Jakarta - Uruguay memastikan diri lolos ke semifinal Copa America 2024 usai mengalahkan Brasil, Minggu, 7 Juli 2024. Laga yang digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika Serikat itu berakhir dengan 0-0 dan diselesaikan lewat babak adu penalti.

Manuel Ugarte menjadi penentu kemenangan Uruguay atas Brasil lewat babak adu penalti dengan skor 4-2. Dua pemain Brasil, Eder Miliato dan Douglas Luiz gagal menjalankan tugasnya. Harapan sempat datang untuk tim samba ketika Alisson Becker mampu menepis tendangan Jose Maria Gimenez, namun Ugarte yang menjadi penendang penentu mampu mengeksekusi tendangan penalti dengan apik.

Dengan hasil tersebut, Uruguay akan menghadapi Kolombia di semifinal Copa America 2024. Tim asuhan Nestro Lorenzo sebelumnya berpesta gol ke gawang Panama dengan skor 5-1. James Rodriguez menjadi bintang dengan mencatatkan satu gol dan dua assist.

Duel Uruguay vs Kolombia dijadwalkan berlangsung di Bank of America Stadium, Carolina Utara, Amerika Serikat pada Kamis, 11 Juli. Sementara itu, partai semifinal lainnya mempertemukan Argentina melawan Kanada yang akan digelar di MetLife Stadium, New York, Amerika Serikat pada Rabu, 10 Juli 2024.

Jalannya Pertandingan

Brasil mendominasi jalannya pertandingan babak pertama. Tim Samba unggul 52 persen penguasaan bola dan menciptakan empat peluang mencetak gol. Dua di antaranya mengarah ke gawang namun belum ada yang membuahkan hasil.

Di babak kedua, Uruguay tampil lebih menyerang. Berbagai upaya serangan dilakukan, baik dai lini tengah yang dimotori Ernesto Valverde, hingga melalui kedua sayapnya. Lima peluang mencetak gol berhasil diciptakan, tetapi penyelesaian akhirnya belum maksimal. Sementara Brasil kali ini mengandalkan serangan balik cepat lewat Rodrygo, Endrick, dan Raphinha. Hingga menit ke-70 skor masih imbang 0-0.

Petaka datang untuk Uruguay pada menit ke-74. Nahitan Nandez diganjar kartu merah setelah melakukan tackle keras terhadap Rodrygo di depan kotak penalti. Wasit awalnya hanya memberikan kartu kuning, namun usai momennya ditinjau ulang oleh VAR, keputusan tersebut diganti menjadi kartu merah.

Unggul jumlah pemain membuat Brasil kembali mengambil alih permainan. Beberapa pemain bertipikal menyerang, seperti Gabriel Martinelli, Andreas Pereira, hingga Savio masuk untuk menambah daya serang. Tetapi, pertahanan rapat Uruguay tak mampu ditembus. Skor imbang 0-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pertandingan berlanjut ke babak adu penalti.

Babak Adu Penalti

