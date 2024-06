Rekap Hasil dan Klasemen Euro 2024 Jumat Dinihari 21 Juni: Timnas Spanyol Lolos usai Kalahkan Italia 1-0, Inggris Ditahan Denmark

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 mulai memasuki matchday kedua. Pada Kamis malam atau Jumat dinihari WIB, 20-21 Juni, Timnas Spanyol menang dan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Inggris tertahan.

Spanyol melaju setelah menaklukkan Italia dengan skor 1-0 dalam pertandingan kedua grup B yang berlangsung di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman.

Keunggulan itu didapat berkat gol bunuh diri pemain Italia. Pada menit ke-54, pergerakan individu di sisi kiri Nico Williams melepaskan umpan silang yang mengarah ke gawang. Bola sempat berbelok usai tersundul oleh Morata hingga membuat Riccardo Calafiori salah mengantisipasi bola dan masuk ke gawang sendiri.

Dengan tambahan tiga poin, Spanyol kini menempati posisi puncak klasemen Grup B. Mereka mengemas enam poin dari dua pertandingan dan dipastikan melangkah ke babak 16 besar. Mereka lolos ke babak 16 besar, menyusul tuan rumah Jerman yang sudah melaju sehari sebelumnya.

Italia ada di posisi kedua dengan nilai 3, unggul dua poin dari Kroasia dan Albania yang pada pekan kedua sehari sebelumnya bermain 2-2. Azzurri masih sangat berpeluang lolos, sebagai runner-up atau satu dari empat runner-up terbaik.

Sementara itu, laju Timnas Inggris menuju babak 16 besar tertunda setelah ditahan 1-1 oleh Denmark dalam matchday ke-2 Grup C Piala Eropa (Euro) 2024 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Harry Kane membuka keunggulan Inggris dengan golnya pada menit ke-18. Denmark menyamakan kedudukan berkat gol Morten Hjulmand pada menit ke-34.

Hasil ini membuat Timnas Inggris dan Denmark menempati peringkat satu dan dua. Inggris memuncaki Grup C dengan torehan empat poin, sedangkan Denmark telah mengumpulkan dua poin.

Posisi ketiga ditempati Slovenia dengan dua poin, sedangkan Serbia di dasar klasemen dengan nilai satu. Pada Kamis malam, Slovenia dan Serbia bermain imbang 1-1.

Jadwal Euro 2024 kembali akan hadir pada Jumat malam, antara lain menampilkan laga besar Belanda vs Prancis.

Rekap Hasil Euro 2024:

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Minggu, 16 Juni 2024

Polandia vs Belanda 1-2

Slovenia vs Denmark 1-1

Serbia vs Inggris 0-1.

Senin, 17 Juni 2024

Rumania vs Ukraina 3-0

Belgia vs Slovakia 0-1

Austria vs Prancis 0-1.

Selasa, 18 Juni 2024

Turki vs Georgia 3-1

Portugal vs Republik Ceko 2-1.

Rabu, 19 Juni 2024

Kroasia vs Albania 2-2

Jerman vs Hungaria 2-0

Skotlandia vs Swiss 1-1.

Kamis, 20 Juni 2024

Slovenia vs Serbia 1-1

Denmark vs Inggris 1-1

Spanyol vs Italia 1-0.

Klasemen Euro 2024

