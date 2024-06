Hasil - Klasemen Euro 2024 Minggu Dinihari 23 Juni: Timnas Portugal Lolos, Belgia Menang, Georgia Raih Poin Bersejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 pada Minggu dinihari, 23 Juni, menampilkan tiga pertandingan matchday kedua. Timnas Portugal lolos ke babak 16 besar, Belgia menang dan menjaga peluang, sedangkan Georgia meraih poin bersejarah.

Portugal melaju ke babak 16 besar Euro 2024 setelah mengalahkan Turki dengan skor 3-0 di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman. Mereka menang berkat gol dari Bernardo Silva, gol bunuh diri Samet Akaydin, dan torehan Bruno Fernandes.

Hasil ini membuat Portugal mapan di peringkat pertama klasemen sementara Grup F Euro 2024 dengan enam poin dari dua pertandingan. Mereka dipastikan tak akan tergeser dari posisi dua besar karena sudah unggul tiga poin dari Turki dan lima angka dari Republik Ceko dan Georgia.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Georgia dan Ceko bermain 1-1 di Stadion Volksparkstadion, Hamburg. Hasil ini memberikan poin perdana bagi Georgia yang merupakan tim debutan di ajang Piala Eropa.

Sementara itu, dalam laga lain, Belgia menang 2-0 atas Rumania dalam laga Grup E di Cologne. Sebuah gol dari Youri Tielemans setelah 73 detik dan satu gol di menit-menit akhir dari Kevin De Bruyne memastikan kemenangan itu.

Hasil ini membuat persaingan di Grup E berlangsung sangat ketat. Keempat tim mengemas nilai tiga. Tim yang lolos akan ditentukan pada laga terakhir, ketika Belgia melawan Ukraina dan Slovakia melawan Rumania.

Sementara itu, Portugal menjadi tim ketiga yang lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, tuan rumah Jerman dan Spanyol sudah melaju.

Rekap Hasil Euro 2024 Sabtu, 22 Juni 2024

Georgia vs Ceko 1-1

Turki vs Portugal 0-3

Belgia vs Rumania 2-0.

Klasemen Grup E Euro 2024



No Tim Man Gol Poin 1 Rumania 1 3-0 3 2 Slovenia 2 2-2 3 3 Ukraina 2 2-4 3 4 Belgia 1 0-1 0

.



Klasemen Grup F Euro 2024



No Tim Main Gol Poin 1 Portugal 2 5-1 6 2 Turki 2 3-4 3 3 Ceko 2 2-3 1 4 Georgia 2 2-4 1

.



