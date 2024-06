Rangkuman Copa America 2024: Rekap Hasil Matchday Pertama serta Jadwal Timnas Brasil dan Argentina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola antarnegara Amerika, Copa America 2024, sedang berlangsung di Amerika Serikat. Rangkaian matchday pekan pertama masih berlangsung.

Dalam rangkaian pertandingan yang terjadi belum banyak kejutan terjadi. Timnas Argentina, yang merupakan juara bertahan, mampu meraih kemenangan dalam laga pertamanya. Mereka mengalahkan Kanada 2-0.

Dalam laga lainnya, Peru dan Cile bermain 0-0. Ekuador takluk 1-2 dari Venezuela, sedangkan Meksiko mengalahkan Jamaika 1-0.

Jadwal berikutnya akan berlangsung Senin pagi, 24 Juni 2024: Amerika Serikat vs Bolivia dan Uruguay vs Panama. Sedangkan pada Selasa pagi, 25 Juni 2024, akan berlangsung laga Kolombia vs Paraguay dan Brasil vs Kosta Rika.

Timnas Argentina baru akan bermain lagi pada Rabu pagi, 26 Juni 2024. Lionel Messi cs akan menghadapi Cile.

Simak rekap hasil dan jadwal Copa America 2024:

Pembagian grup

Grup A: Argentina, Kanada, Cile, Peru

Grup B: Ekuador, Jamaika, Meksiko, Venezuela Grup C: Bolivia, Amerika Serikat, Panama Uruguay

Grup D: Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Paraguay.

Rekap Hasil dan Jadwal Penyisihan Grup Copa America 2024:

(Siaran langsung di Indosiar dan live streaming Vidio)

Jumat, 21 Juni 2024

Argentina vs Kanada 2-0.

Sabtu, 22 Juni 2024

Peru vs Cile 0-0.

Minggu, 23 Juni 2024

Ekuador vs Venezuela 1-2

Meksiko vs Jamaika 1-0.

Senin, 24 Juni 2024

05.00 WIB: Amerika Serikat vs Bolivia

08.00 WIB: Uruguay vs Panama

Selasa, 25 Juni 2024

05.00 WIB: Kolombia vs Paraguay

08.00 WIB: Brasil vs Kosta Rika

Rabu, 26 Juni 2024

05.00 WIB: Peru vs Kanada

08.00 WIB: Cile vs Argentina

Kamis, 27 Juni 2024

05.00 WIB: Ekuador vs Jamaika

08.00 WIB: Venezuela vs Meksiko

Jumat, 28 Juni 2024

05.00 WIB: Panama vs Amerika Serikat

08.00 WIB: Uruguay vs Bolivia

Sabtu, 29 Juni 2024

05.00 WIB: Kolombia vs Kosta Rika

08.00 WIB: Paraguay vs Brasil

Minggu, 30 Juni 2024

07.00 WIB: Argentina vs Peru

07.00 WIB: Kanada vs Cile

Senin, 1 Juli 2024

07.00 WIB: Meksiko vs Ekuador

07.00 WIB: Jamaika vs Venezuela

Selasa, 2 Juli 2024

08.00 WIB: Bolivia vs Panama

08.00 WIB: Amerika Serikat vs Uruguay

Rabu, 3 Juli 2024

08.00 WIB: Brasil vs Kolombia

08.00 WIB: Kosta Rika vs Paraguay.

