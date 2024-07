Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024, Harry Kane Bicara Faktor Pengalaman dan Performa Buruknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Belanda vs Inggris akan tersaji pada babak semifinal Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Kamis dinihari, 11 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Menurut Harry Kane, skuad The Three Lions bisa memanfaatkan pengalaman berlaga di fase akhir sejumlah turnamen untuk memetik kemenangan atas Belanda.

Setelah hasil buruk di Piala Dunia 2014 dan Euro 2016, Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate mencapai semifinal Piala Dunia 2018, babak final Euro 2020, dan babak perempat final Piala Dunia 2022. Kini, mereka berada di semifinal Euro 2024 melawan Belanda. Ini menjadi pertemuan pertama kedua tim dalam 20 tahun terakhir.

Kane telah menjadi kapten Timnas Inggris. “Saya pikir Anda hanya perlu menggunakan pengalaman masa lalu untuk membantu Anda. Kami memiliki banyak pemain yang pernah mengalami pertandingan besar di level internasional dan pertandingan besar di level klub dan kami akan menggunakan semua pengalaman itu,” kata Kane dikutip dari Reuters.

“Sepanjang karier, Anda belajar bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengendalikan ketegangan serta mengendalikan kegembiraan," ujar pemain yang kini membela Bayern Munchen tersebut.

“Selama pertandingan Anda membutuhkan pemain yang berpengalaman, Anda bersandar pada pemimpin tim yang sudah ada dan melakukan itu untuk membantu para pemain yang belum berpengalaman, namun pada akhirnya, ini tentang cara Anda memanfaatkan peluang. Kami mempunyai peluang untuk mencapai final Piala Eropa berturut-turut, yang akan menjadi pencapaian luar biasa,” kata Kane menambahkan.

Harry Kane Jadi Sorotan

Terlepas dari optimismenya, Kane masih jauh dari performa terbaiknya di Euro 2024. Ia memang mencetak dua gol tetapi, secara umum, ia kesulitan untuk menjadi poros serangan Timnas Inggris dan masih harus berusaha keras untuk masuk ke dalam rencana permainan Southgate.

Namun, ia mengatakan bahwa sebagian dari perannya adalah mengganggu pertahanan lawan untuk memberikan ruang bagi pemain lain. “Itulah ritme permainannya,” kata Kane. “Mungkin Jude (Bellingham) atau Phil (Foden) akan berada di tengah dan saya mungkin akan keluar ke kiri."

“Sebagai seorang striker, Anda ingin mencoba memberikan ruang sebanyak mungkin kepada gelandang dan pemain nomor 10 dan kemudian ada saatnya Anda ingin menarik bek ke ruang kosong lain," ucap dia menambahkan.

“Akan ada saatnya ketika saya harus lebih menjadi titik fokus dan lebih banyak berada di kotak penalti dan akan ada saatnya saya akan turun ke dalam dan mencoba membuat pemain bertahan tidak nyaman,” kata Harry Kane lagi.

