Ada Tren TikTok 'English or Spanish' Jelang Final Euro 2024 Spanyol vs Inggris, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan final Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan mempertemukan Spanyol vs Inggris di Olympiastadion, Berlin, Jerman, pada Senin dinihari, 15 Juli 2024, pada pukul 02.00 WIB. Muncul meme bertuliskan "English or Spanish" di berbagai platform media sosial.

Meme tersebut nyatanya berasal dari tren yang viral di media sosial TikTok dalam beberapa waktu terakhir. Tren ini menampilkan video seseorang yang mewawancarai orang secara acak di muka umum dengan melempar pertanyaan, "Do you speak English or Spanish?" Setelah narasumber menjawab, kemudian muncul pernyataan lanjutan "Whoever moves first is gay."

Tren video itu dimulai oleh seorang TikToker bernama Alfonso Pinpon. Ia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta pengikut untuk video prank yang dibuatnya. Video pertama "English or Spanish" yang diunggahnya kini telah ditonton sebanyak 57,2 juta kali dengan jumlah likes 6,9 juta dan dikomentari oleh lebih dari 20 ribu pengguna.

Dari situ, mulai banyak TikToker lain yang mengikuti konsep video tersebut. Berbagai respons kocak diperlihatkan karena setelah pertanyaan dilontarkan, mereka langsung membeku beberapa detik untuk membuktikan orientasi seksualnya. Namun ada pula yang menanggapi pertanyaan tersebut dengan santai sambil tetap bergerak.

Lantas, apa kaitannya dengan final Euro 2024?

Final Euro 2024 mempertemukan dua tim raksasa Eropa, Spanyol melawan Inggris. La Furia Roja melenggang ke partai puncak usai mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal. Begitu pula, Three Lions yang menyingkirkan Belanda dengan kemenangan 2-1.

Bertemunya Spanyol dan Inggris membuat publik mengaitkannya dengan tren TikTok "English or Spanish." Berbagai meme soal hal tersebut bertebaran di media sosial. Tak sedikit yang mengubah pernyataan "Whoever moves first is gay" menjadi "Whoever score goal first is gay" atau "Whoever wins the match is gay."

Terlepas dari meme "English or Spanish" yang beredar, laga Spanyol vs Inggris dalam pertandingan final Euro 2024 diprediksi bakal berjalan sengit dengan kedua tim sama-sama berambisi mengangkat trofi. La Furia Roja ingin menyudahi puasa gelar sejak 2012, sementara The Three Lions bertekad meraih gelar juara Eropa pertamanya.

